El PP enceta un circuit per zones castellanoparlants contra el ‘macabre’ Decret de Plurilingüisme

25 David_BG / L\\\' ALCORA 21 de març 09.24h

Mentres no mirem mes enllà del Sènia no només ací sinó també a l' altra vora nord del riu...ofrenarem gloried a Espanya. Mentres no perguem la por a dir-nos catalans i ens seguim anonenant regionalment "valencians" per la imposició de les provincies i regions espanyoles no avançarem. Mentres el principat no deixe de proclamar la independència de només una part del nostre país i no mire mes avall del Sènia, acondeguixca vore des del Montseny les illes o mire mes enllà dels pirineus ... Llegir més

20 , / , 20 de març 18.05h

Estic a favor d'Escola Valenciana, l'ensenyament en valencià garantix el coneixement de los dos llengües oficials, el castellà, el valencià, i també una tercera llengua, l'anglés. Si es fan les coses ben fetes, i n'hi ha professionals de l'ensenyament, és la millor manera de aprendre idiomes.

A favor de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, a favor de una llei de comarques, comarques de la Comunitat Valenciana, cosir la Comunitat.

A favor de la nova televisió valenciana.

18 espardenya / València 20 de març 13.57h

La senyora Bonig va dir fa poc que el castellà és llengua per antonomàsia. El PP demostra sempre l'auto-odi a la nostra llengua, i de manera injusta confon dret i obligació, escola pública i privada. Per a acabar acusant a la Generalitat de xantatge i discriminació. Quan esta compleix amb l'obligació que té d'ensenyar la nostra llengua a tots els estudiants, perquè en acabar els seus estudis la dominen perfectament, no com ocorre ara.

16 Moniatòleg / Moniatenbourg 20 de març 10.43h

#9 El Moniatosenyal s'ha activat. Moniata d'honor.

Els neocon del terreno tenen el dret constitucional a no estudiar el valencià ni en l'assignatura en valencià ni en la línia (inexistent) en castellà. La llei diu que hi ha línea en valencià i de immersió progresiva i parcial. Una pena la merda de llei psoesilista d'ensanyament que mai es va complir ni amb el PP.

