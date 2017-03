El PP enceta un circuit per zones castellanoparlants contra el ‘macabre’ decret plurilingüe

Diumenge, 19 de març de 2017 a les 18:45h

El Partit Popular de la demarcació de València arranca, aquest dimarts 21 de març, a Xiva (la Foia de Bunyol), una "caravana educativa" per a abordar els suposats efectes negatius que atribueix el PP al nou decret de Plurilingüisme Dinàmic al País Valencià. Segons el parer del president de la formació a la demarcació, Vicente Betoret, constitueix una "macabra" utilització de la llengua per a aconseguir "objectius ideològics" i la "imposició" del valencià provocant la "minorització del castellà".Tot just aquesta setmana passada la mateixa Conselleria d’Educació donava les xifres dels distints nivells del Programa de Plurilingüisme Dinàmic que havien triat els centres educatius sostinguts amb fons públics, unes xifres que palesaven com un 84% dels centres educatius d’arreu del territori havien optat pels nivells que garanteixen més valencià i més anglès a les seues aules. És a dir, que molt més de la majoria de centres havien optat pel nivell avançat —el qual es divideix en dos subnivells— i el nivell intermedi —que també es divideix en dos subnivells—.No obstant això, aliens a la realitat educativa del país i a les opinions dels experts pel que fa al coneixement de llengües, el PP ha anunciat que recorrerà les zones castellanoparlants per a “defensar de les ingerències" del Consell un sector "fonamental" en el futur dels xiquets.Així doncs, el ‘circuit' que han muntat eixirà dimarts a Xiva, on el PP denunciarà la "discriminació lingüística" a la qual estan sotmesos "molts" alumnes de la demarcació i on defensarà la llibertat dels pares a triar l'educació dels seus fills i la igualtat de tots els estudiants, segons ha informat el PP en un comunicat.Tal com si fóra aquell famós autobús que cap ciutat volia deixar circular pels seus carrers, ja que llançava proclames de tall sexista i transfòbic, el PP de Bonig i Betoret ha engegat el seu autobús carregat de lemes contra el susdit decret de plurilingüisme. Així, durant aquestes jornades es traslladarà als pares que el decret de plurilingüisme del Consell "resta oportunitats als estudiants de les comarques valencianes castellanoparlants" mitjançant "el xantatge lingüístic".Betoret ha explicat que el Consell "atempta contra la diversitat de la nostra província", ja que és "inacceptable" que "en ple segle XXI", un alumne que opte per estudiar en castellà tinga menys hores lectives en llengua estrangera i, per tant, competències inferiors que els alumnes que hagen nascut en una zona valencianoparlant. Aquesta idea anirà acompanyada d’altre lema que reforça la tesi popular, ja que "Marzá és el conseller de la discriminació", afegia Betoret.El PP considera "inacceptable" que des de l'administració autonòmica es considere "'bàsics' els alumnes que estudien en castellà i 'avançats' els qui estudien en valencià". "Tot açò suposa una discriminació negativa cap als alumnes que estudien en castellà que lesionarà greument la formació i la titulació dels alumnes", ha dit Betoret.Davant aquesta situació, la ruta educativa del partit defensarà, segons el PP, els drets i oportunitats dels alumnes "parlen la llengua que parlen" i "el dret constitucional dels pares a triar l'educació que volen per als seus fills".La proposta s'emmarca en la ronda de contactes que el PP de la demarcació ha mantingut amb els secretaris d'educació de totes les comarques valencianes en les quals es va acordar la celebració de cimeres educatives en diferents zones de la demarcació. D’aquesta manera, el ‘circuit' contra el “macabre” decret tindrà la segona etapa a la comarca del Vall d'Aiora, concretament a la localitat d'Aiora.El comunicat del PP també advertia que aquest ‘circuit' comptarà amb l’assessorament i participació d’experts, professionals del sector, representants de l'àmbit educatiu, responsables d'institucions educatives, famílies, alcaldes, portaveus i sindicats. Tanmateix, no diu quins.