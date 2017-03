La plataforma ciutadana 'Salvem el Botànic' es dissol després de 22 anys de ‘lluita’

Diumenge, 19 de març de 2017 a les 19:00h

La Coordinadora cívica ' Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat ' es dissol després de vint-i-dos anys de “lluita continuada”. Així ho han anunciat a través d’un comunicat el mateix dia gran de València, submergida en els últims actes al voltant de les Falles.Constituïda en març del 1995, la coordinadora aleshores no era conscient del temps que els costaria aconseguir l’objectiu, així com tampoc la quantitat d’adhesions i aportacions que generaria, reconeixen en el document. Ara, més de dues dècades després, consideren que és el moment de dissoldre’s perquè s’ha aconseguit l’objectiu. Sobre el conegut com a solar de Jesuïtes, “no es construirà cap edifici que pertorbe el Jardí Botànic de la Universitat de València” i, per tant, “l’atractiu i privilegiat paisatge de la Ciutat Vella sobre l’antic riu Túria no patirà un nou atemptat”, afirmen en un comunicat.Els terrenys susdits són de propietat publica municipal i se’ls ha assignat la qualificació urbanística de Zona Verda. L’ajuntament de València ha anunciat que es destinaran per a ampliar el Botànic. Per això, “ha arribat el moment d’acomiadar-se”.Durant aquestes més de dues dècades, Salvem el Botànic ha protagonitzat lluites, denúncies i iniciatives en premsa, polítiques, administratives i judicials. Han ocupat el carrer, però ha estat la mobilització cívica la que ha fet que els polítics solucionaren la situació de la zona.Al llarg del comunicat agraeixen aquells que els han ajudat a crear opinió pública per a mobilitzar la ciutadania. Aquests gestos de gratitud els adrecen a periodistes i escriptors, als fotògrafs, a les dones i homes que ensenyen a les escoles, instituts i universitats, al jovent, als actors, als còmics i desenes d’artistes plàstics, als músics, als professionals de l’arquitectura i l’urbanisme, a quasi trenta jardins botànics d’arreu del món que els donaren suport, a diverses associacions, grups, institucions, forces polítiques i sindicals, així com als més de 60.000 ciutadans que signaren el Manifest en defensa del Botànic perquè cadascuna de les signatures “ha estat decisiva”, expliquen.La coordinadora es dissol però animen a seguir lluitant per a solucionar els problemes que encara queden.