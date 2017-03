L'AVE València-Castelló comença hui en proves

Dilluns, 20 de març de 2017 a les 10:15h

Un vehicle especial realitzarà aquesta nit el recorregut en proves entre les dues ciutats valencianes

La circulació provisional del tram Alacant-Múrcia del Corredor Mediterrani es posarà en marxa a la fi de 2017.

Imatge del tren especial que realitzarà el recorregut en proves d’aquest tram del Corredor Mediterrani.

ADIF, AVE València-Castelló, Corredor Mediterrani

RedactaVeu / València



L'AVE València-Castelló comença aquest dilluns en proves. Està previst que siga a última hora d’aquest 20 de març, en horari nocturn, quan un vehicle especial isca des de l’estació de València en direcció a Castelló de la Plana per realitzar el recorregut en proves d’aquest tram -de 70,1 quilòmetres- del Corredor Mediterrani, i minimitzar d’aquesta forma l’impacte en el servei de rodalia.



Per la seua banda, i segons va anunciar a les acaballes del passat mes de febrer el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, durant una assemblea de l’Associació Valenciana d’Empresaris, la circulació provisional del tram Alacant-Múrcia del Corredor Mediterrani es posarà en marxa a la fi de 2017.



Adif Alta Velocitat va finalitzar l'última fase de les obres de millora en l'estació de Vila-real, el passat dia 16. Aquesta actuació té com a objectiu ampliar les dues andanes, la instal·lació de marquesines de protecció i la renovació de diversos elements, com la il·luminació, el mobiliari i els sistemes d'informació al viatger. També s'han realitzat millores en la via i en els sistemes d'electrificació i senyalització. Aquesta actuació forma part de les obres que contemplen l'adaptació d'una via a l'ample mixt mitjançant la implantació del denominat tercer carril entre València i Castelló, de manera que siga apta per a circulacions tant d'ample estàndard internacional (1.435 mm) com d'ample convencional ibèric (1.668) i que permetran l'arribada de l'alta velocitat a la capital de la Plana.



Estació de Vila-real. Foto: Adif.



Les obres d'adaptació a l'ample internacional de la línia València-Castelló del Corredor Mediterrani, estan cofinançades pel Mecanisme “Connectar Europa” (CEF).



