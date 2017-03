Riba-roja aposta per la participació ciutadana per elaborar els pressupostos

Dimarts, 21 de març de 2017 a les 00:00h

La participació ciutadana és una de les eines més importants que té un Ajuntament per a poder elaborar els pressupostos municipals i veure quines són les prioritats que té un municipi. Riba-roja de Túria (el Camp de Túria), mitjançant la Regidoria de Participació Ciutadana, té en marxa un nou procés de participació perquè els veïns de Riba-roja proposen i decidisquen sobre la destinació de part dels recursos municipals. En concret, l'Ajuntament destinarà en 2017 prop de 200.000€ dels comptes municipals per als Pressupostos Participatius, un 25% més que en 2016."Aquesta eina té com a principal objectiu la participació directa amb la ciutadania, prioritzant aquelles inversions i necessitats que més preocupen els veïns als seus barris", explica Rafa Gómez, regidor de Participació Ciutadana, qui destaca la importància que té aquest tipus de processos democràtics a l'hora d'implicar els col·lectius ciutadans en la presa de decisions i que es veurà reflectit pròximament en els diferents Consells de Participació Ciutadana.L'Ajuntament ha proporcionat un formulari per a totes aquelles persones que vulguen participar en el procés de pressupostos participatius i que complisquen els requisits: ser majors de 16 anys i empadronats a Riba-roja. Els punts de recollida d'idees i suggeriments seran el Registre d'entrada de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria o el Centre d'Informació Juvenil, de forma presencial o a través de l’APP Riba-roja Info / Notícies o la Web Municipal ribarroja.es / Pressupostos participatius, via telemàtica.“Vam ser pioners amb aquest sistema i actualment l’han implantat ciutats com València a través de les Juntes de Districte”, matisa el regidor de Participació.Una vegada finalitzat el procés de recollida de propostes, una comissió tècnica avaluarà aquells suggeriments que no siguen de competència municipal o que superen els 13.000€. La resta de propostes passaran a votació dels veïns durant el mes d'abril.El repartiment dels pressupostos atendrà criteris poblacionals, repartits entre 8 urbanitzacions (Reva, els Pous, València la Vella, Masia de Traver, Santa Mónica i Molinet, Montealcedo i Entre naranjos, Santa Rosa i Clot de Navarrete i Llobatera i Disseminats) i quatre barris del nucli urbà. Cadascun rebrà 13.000€ per a inversions en mobiliari urbà, asfaltat, voreres, enllumenat o aquelles necessitats que siguen detectades pels veïns de cada zona.