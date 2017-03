Abraham Olano estarà al Ridley Pascual Momparler de Castelló de la Ribera

Dimarts, 21 de març de 2017 a les 00:00h

La localitat de Castelló de la Ribera es prepara per a celebrar aquest diumenge una de les proves ciclistes més importants de l’Estat espanyol: el Ridley-Memorial Pascual Momparler, una prova de la Copa d’Espanya d’Elits i Sub-23, que combina trams de pavé (llambordes) i asfalt i que ja es denominada com “ La Roubaix Valenciana”.El Memorial Pascual Momparler va nàixer al juny de 2013 amb l'objectiu d'homenatjar Pascual Momparler després de la seua mort al setembre del 2012, tot un referent estatal en el món del ciclisme i organitzador des de fa més de 30 anys de curses a Castelló de la Ribera.El principal objectiu dels seus organitzadors ha sigut crear una cursa singular i única en el calendari ciclista. És per açò que compta amb senyals d'identitat molt clars com són els més de 30 quilòmetres de pavé, 4 km de ‘sterrato’, (única carrera a l’Estat espanyol amb aquestes característiques) i la participació d’equips estatals i internacionals a un recorregut de 154 quilòmetres.En aquesta edició de la prova, l’organització retrà homenatge a Abraham Olano , que estarà present a Castelló de la Ribera. Olano és l'únic corredor espanyol Campió del món en línia i crono, medallista olímpic i guanyador de la Volta a Espanya i Giro d'Itàlia.Aquest esdeveniment no seria possible sense la implicació de l’Ajuntament de Castelló de la Ribera, que any rere any s’implica en l’organització i patrocini de la cursa. La regidora d’Esports, Horte Gómez, ha manifestat a La Veu que el Ridley-Memorial Pascual Momparler “és sens dubte una gran festa esportiva per a tot el poble i la comarca per la seua envergadura i per la quantitat de ciclistes i clubs que hi participen, unes 700 persones, un fet que dóna a Castelló una transcendència estatal”.