La Generalitat ja pot ser el teu nou contacte de WhatsApp

Dilluns, 20 de març de 2017 a les 14:00h

L'administració posa en marxa un nou canal de comunicació amb la ciutadania per informar sobre incidències i serveis

Les noves formes de comunicació han arribat a les administracions. La Generalitat Valenciana ha sumat a Twitter Facebook una nova via de comunicació directa amb els ciutadans, els quals ja poden tindre via directa amb el Consell a través de WhatsApp.La Generalitat ha aprofitat el cap de setmana de la cremà de les Falles i la Romeria de les Canyes per realitzar el seu primer enviament de missatges amb notícies i informació útil per a la ciutadania. Les persones subscrites al servei de Whatsapp han pogut conèixer de primera mà els actes que s'han dut a terme en diferents punts de la geografia valenciana i, d'ara endavant, també rebran alertes sobretot allò que puga afectar la seua vida diària.D'aquesta manera, la Generalitat amplia el nombre de vies per les quals pretén acostar les institucions a la ciutadania sense suposar això un cost afegit. Les persones que desitgen subscriure's a aquest canal podran fer-ho de manera gratuïta, i rebran a l'instant les principals notícies sobre qüestions que succeeixen al territori en l'àmbit d'actuació de l'administració autonòmica.Per donar-se d'alta en aquest servei, n'hi ha prou amb enviar un whatsapp al número de telèfon 629 462 912 indicant el nom i cognoms de la persona que escriu i incloure aquest número en l'agenda de contactes. Serà possible desactivar el servei a qualsevol moment fent arribar un únic missatge amb la paraula 'baixa' per la mateixa aplicació. El tractament d'aquesta informació es farà d'acord amb la Llei de Protecció de Dades.Durant les inundacions de fa uns mesos o l'onada de fred que va afectar tot el país, les xarxes socials i serveis de missatgeria de la Generalitat es van convertir en canals d'informació fonamentals i útils per a la població. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat s'ha proposat incrementar el seu efecte i audiència.Les alertes arribaran, excepte en casos excepcionals, un parell de vegades al dia per no saturar els usuaris. La Generalitat no contestarà ni rebrà informació per aquesta via, ja que la interacció amb els usuaris continuarà realitzant-se a través de les vies ja existents amb anterioritat.