Pedro Sánchez farà campanya a València el dia del llançament de Susana Díaz

Dilluns, 20 de març de 2017 a les 14:00h



RedactaVeu / EP / Burjassot



El candidat a les primàries per a la Secretaria General del PSOE, Pedro Sánchez, visitarà diumenge que ve 26 de març Burjassot (l'Horta Nord), on celebrarà un acte al costat de militants i simpatitzants socialistes a les 12.30 hores en el pavelló cobert d'aquesta localitat, amb capacitat per a 2.500 persones. Fonts del partit han precisat que l'exsecretari general del PSOE volia celebrar un acte a València, i s'ha triat Burjassot pel seu "entorn adequat i accessible" per als assistents.L'acte de Sánchez a Burjassot coincideix amb el de la presidenta de la Junta d'Andalusia i responsable del partit en aquesta comunitat, Susana Díaz, qui eixe mateix dia anunciarà a Madrid la seua candidatura a les primàries del PSOE.El president de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPV, Ximo Puig, va expressar la setmana passat la intenció d'acudir a l'acte a Madrid en el qual la líder de l'Executiu andalús farà oficial la seua candidatura, encara que va dir que dependria de "l'agenda". Puig no s'ha decantat oficialment per cap dels tres aspirants en aquestes primàries.Tot i això, la seua relació amb Díaz és molt estreta, alhora que són públiques les desavinences amb Pedro Sánchez. L'exsecretari general del PSOE va vetar l'intent de candidatura conjunta amb Compromís i Podem per al Senat en les darreres eleccions espanyoles. En contrapartida, Puig va ser un dels membres de l'executiva de Sánchez que va dimitir per tal de precipitar-ne la seua caiguda.