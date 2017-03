Un total de 24 municipis valencians realitzaran una macroneteja de rius

Dilluns, 27 de març de 2017 a les 00:00h

L’acció es durà a terme els pròxims 1 i 2 d’abril i s’emmarca dins de la campanya ‘Mans al riu’ organitzada per la fundació Limne

L’objectiu d’aquesta iniciativa de neteja popular de residus és fomentar la participació ciutadana en la conservació i millora dels rius.



RedactaVeu / València



Un total de 24 municipis, de diverses comarques del País Valencià, participaran els pròxims 1 i 2 d’abril en la campanya anual de neteja de rius ‘Mans al riu’, organitzada per la Fundació Limne amb l’objectiu de fomentar la participació ciutadana en la conservació i millora dels rius, a través d'una neteja popular dels residus que poblen els nostres entorns naturals.Durant l'última edició de la jornada, van participar 20 municipis i 588 voluntaris, que van retirar 4,5 tones de residus dels trams de riu on es va actuar.Enguany, 'Mans al Riu' ha aconseguit un nou record d'afiliació, sumant la participació dels municipis d'Alboraig, Alcoi, Algemesí, Almassora, Alqueria d'Asnar, Alzira, Borriana, Bunyol, Canals, Cullera, Elx , Gata de Gorgos, Guadassuar, l'Eliana, Llombai, Muro d'Alcoi, Olba, Paterna, Pego, Riba-roja de Túria, Sueca, Torrent, Agres i Xeraco, que uniran esforços per netejar de residus els seus rius amb ajuda dels ciutadans que vulguen implicar-se en la campanya. Totes aquestes localitats organitzaran, de manera coordinada, neteges dels seus rius el proper 2 d'abril, a excepció de l'Eliana i Pego, que ho faran el dia 1.



Col·laboració entre les institucions i la societat civil



Des de Limne manifesten que la conservació de la natura és “una preocupació de creixent interès social que s'ha d'abordar des d'una òptica àmplia que integre iniciatives públiques, però també privades, ja que tots som responsables de l'estat del nostre patrimoni natural”. És per això, que consideren “imprescindible” teixir una xarxa col·laborativa entre les institucions vinculades al medi fluvial i la societat civil.



L'activitat, oberta a la participació de tota la ciutadania, té un marcat caràcter lúdic i didàctic, ja que, a més de pretendre millorar els espais fluvials en què s'actue, s’incidirà en els mitjans que hi ha hui dia per gestionar els residus. “Resulta incomprensible que encara s'abandonen residus als rius tot i existir serveis de recollida, fins i tot porta a porta, i una xarxa d'ecoparcs”, assenyalen fonts de l'organització.





La Fundació Limne ha agraït el compromís dels ajuntaments implicats i la col·laboració de les empreses Hidraqua, Aigües de Paterna, Aigües de l'Horta, Aigües de Cullera i Celler la Muntanya, que han aportat part del finançament que ha fet possible l'activitat.





