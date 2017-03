Rècord de turistes als hotels en Falles

Dilluns, 20 de març de 2017 a les 14:15h

La Unió Hotelera xifra en un 100% l'ocupació al centre de la ciutat

Falles



EP / València



Els hotels de la ciutat de València han tancat les Falles del 2017 amb xifres rècord d'ocupació. Al centre de la ciutat s'han ocupat el 100% de les places hoteleres, mentre que a l'àrea metropolitana s'ha assolit una ocupació del 90%, segons ha assenyalat el president de la Unió Hotelera de la demarcació de València, Ximo Solà.



Al seu parer, aquestes xifres són conseqüència de la major afluència de visitants a les primeres Falles Patrimoni Immaterial de la Humanitat i al fet que enguany les festes "han caigut molt bé", amb un cap de setmana per davant i un dia 20 festiu en altres comunitats.



En aquest sentit, el representant dels hotelers ha assegurat que "és millor que les festes caiguen en cap de setmana" perquè els turistes d'arreu de l'Estat puguen acudir a la ciutat. "Sóc un dels convençuts que el millor és que les Falles caiguen sempre en cap de setmana per a millorar l'ocupació hotelera", ha opinat, si bé ha remarcat que un eventual canvi correspon als fallers.



Acord amb el turoperador líder en luxe



L'anunci del rècord d'ocupació hotelera al cap i casal ha coincidit amb l'acord signat aquest dilluns per l'Agència Valenciana del Turisme i el turoperador Virtuoso, líder en viatges de luxe, per promocionar el País Valencià com a destinació turística.



El secretari autonòmic de l'organisme de promoció turística, Francesc Colomer, ha qualificat la col·laboració amb l'operador de "gran oportunitat per a donar-nos a conéixer a 15.000 agències de viatges especialitzades en viatges de luxe en 44 països".



Colomer ha fet èmfasi en què l'acord contribuirà a "incrementar la despesa que realitzen els turistes", ja que els clients de Virtuoso fan una despesa mitjana de 900 dòlars diaris.