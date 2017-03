Les obres per acabar l’Àgora començaran a l'abril

Dilluns, 20 de març de 2017 a les 15:15h

Les obres per a acabar l’edifici de l’Àgora començaran el pròxim mes d’abril i es preveu que estiguen finalitzades en un període de 12 mesos. Així li ho ha anunciat al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa), Enrique Vidal, després d’una reunió celebrada aquest dilluns.El projecte tindrà un cost de 4,6 milions d'euros i està previst que estiga acabat en dotze mesos. Segons la Generalitat, amb la finalització de l’Àgora es complirà un dels compromisos del Consell perquè Caixa Fórum s'instal·le en la Ciutat de les Arts i les Ciències Amb aquest projecte s’executa per fi l’obra d’un edifici “inacabat, sense ús i amb un alt cost de manteniment”, segons fonts del Govern valencià, al temps que es compleix la promesa del Consell d'acabar les obres d’aquest edifici, que es convertirà en la seu a València del Caixa Fórum.L'acord a què s'ha arribat per a reprendre el tancament definitiu de l'edifici estableix que el projecte tindrà un cost de 4,6 milions d'euros, xifra que contrasta amb els més de 20 milions previstos en el projecte inicial i que suposaven una inversió “inassumible” per a la Generalitat.En concret, està previst que aquestes obres comencen el pròxim dia 4 d'abril i que estiguen acabades en un termini d'un any. A més, de forma paral·lela, es posaran en marxa les obres internes corresponents a la construcció del Caixa Fórum.El cap de l’Executiu valencià ha assegurat, en aquest sentit, que la instal·lació del Caixa Fórum a València suposa “un revulsiu fonamental per a la cultura i per a la mateixa Ciutat de les Arts i les Ciències”. “Es tracta de passar d'una política de grans contenidors a una política de continguts al servei de l'interès general dels ciutadans”, ha destacat Puig, qui també ha recordat que acabar aquest edifici “d'una manera raonable en termes econòmics”, era un dels seus principals compromisos.