Almussafes: 25 anys de màgia i il·lusionisme

Dimarts, 21 de març de 2017 a les 00:00h

La localitat celebra la Trobada Internacional de Mags, del 30 de marça al 2 d'abril, amb l’actuació d’Anthony Blake com a plat fort



Xavier Pérez / Almussafes.



Almussafes és sinònim de màgia i il·lusionisme a nivell estatal i internacional. Del dijous 30 de març al diumenge 2 d'abril, aquesta localitat de la Ribera Baixa torna a vestir-se de gala per a celebrar una nova Trobada Internacional de Mags, aquesta vegada en una edició molt especial. “Almussafes Màgic” compleix 25 anys i, per a commemorar-ho, l'Associació Valenciana d'Il·lusionisme i l'Ajuntament de la localitat han organitzat un programa d'actes en els quals es donaran cita, una vegada més, els millors il·lusionistes del panorama mundial.



La població rebrà, durant aquest cap de setmana, al voltant de 500 professionals del sector per a compartir novetats, gaudir del talent i donar a conèixer aquesta disciplina artística entre els veïns, per als quals també es programen algunes iniciatives. Entre els mags convidats per a bufar els ciris que certifiquen el quart de segle de l'esdeveniment es troben Anthony Blake, Toni Pons, Néstor Hato i Jon Allen.



Poc va tardar l'Associació Valenciana d'Il·lusionisme (AVI) a convertir en un referent a nivell estatal la Trobada Internacional de Mags d'Almussafes. La presència de destacats il·lusionistes de fama mundial, l'esforç dels membres de l'organització i el suport del consistori municipal, i enguany també del SARC de la Diputació de Valencia, han ajudat l’’“Almussafes Màgic” a complir el seu vint-i-cinc aniversari en plena forma.



Segons el coordinador artístic del congrés i expresident d’AVI, Luis la Font, aquesta trobada “és el nostre moment per a oblidar la rutina quotidiana, un moment per a celebrar i deixar constància, una vegada més, que els amants de la màgia som un col·lectiu unit i molt actiu”. La Font, qui està convençut que “Almussafes Màgic” reuneix cada any l’“elit” d'aquesta disciplina artística, s’ha mostrat agraït amb tots els que d'alguna manera han participat en la consecució d'aquest èxit.



“Sens dubte, en el nostre ferm suport a la cultura es troba també el nostre ple suport a l'il·lusionisme i seguirem invertint i col·laborant perquè aquesta trobada seguisca considerant-se com una de les millors en el seu àmbit”, assenyala l'alcalde d'Almussafes, Toni González. De fet, la Regidoria de Cultura de la localitat està ultimant aquests dies, al costat de l'entitat, els preparatius d'aquesta edició tan especial, que se celebrarà del 30 de març al 2 d'abril i que comptarà, com sol ser habitual, amb un programa que combinarà les activitats dirigides al col·lectiu de mags acreditats amb les iniciatives per al públic en general per tal de convertir aquests dos vessants en un dels senyals d'identitat de la trobada.





“Creiem que és important seguir acostant l'il·lusionisme als veïns d'Almussafes i per açò intentem que part de l'agenda estiga dirigida a ells, per tal de donar-los l'oportunitat de gaudir dels espectacles que es realitzen en el Saló d'Actes del Centre Cultural i també dels números de màgia que tindran lloc als diferents parcs, que a més seran gratuïts”, destaca l'edil de Cultura, Teresa Iborra.



El retorn d'Anthony Blake



Entre les novetats que els assistents trobaran en el cartell de 2017 destaca la presència del popular i televisiu mentalista Anthony Blake, que torna a Almussafes després de vint-i-dos anys d'absència. Ell serà l'encarregat de deixar atònits els espectadors que s'acosten al parc Central i l'esplanada del Centre Cultural per a gaudir de l'espectacle de conducció a cegues que es durà a terme el dia de la clausura, el diumenge 2 d'abril, a les 12.30 h.



En la llista d'artistes confirmats, d’un total de 9 nacionalitats diferents, també destaquen el francès Néstor Hato, recentment nomenat campió del món de manipulació, i l'anglès Jon Allen, campió de Close-Up en la IBM i en el Magic Circle de Londres. En l'apartat nacional, estaran presents figures com Daniel Collado, Luis Olmedo o Mr Shufflé.



En aquest 25 aniversari, en el qual l'organització ha decidit allargar un dia la durada del certamen i començar així les activitats el mateix dijous 30 de març, està prevista la celebració de tres importants gal·les, dues d'elles amb repetició inclosa per a permetre l'assistència d'un major nombre d'espectadors, entre ells els veïns i veïnes d'Almussafes. En la Gran Gala Inaugural, que se celebrarà el divendres 31 de març a les 20h i a les 22.30h, s'oferirà un espectacle unipersonal de Toni Pons, qui comptarà amb la participació de Mag Albert & Laser Perform.



El dissabte 1 d’abril, a les 20.30h i a les 23h, el Saló d'Actes del Centre Cultural acollirà la Gran Gala Internacional, en la qual el popular humorista valencià Óscar Tramoyeres donarà pas als vistosos i originals números de Huang Zheng, Máxime Minerbe, Lautaro, Po Cheng Lai i Néstor Hato. Finalment, el diumenge 2 d’abril, a les 18h i en passe únic es posarà en escena la Gala Familiar, que en aquesta ocasió estarà protagonitzada per l’espectacle “Tu eres la magia” de Manolo Costa y Mindanguillo, repetidament guardonat amb valuosos premis com el nacional de màgia còmica i del públic, el passat any 2016; el Grand Prix de Portugal; el premi nacional de França, i el primer premi nacional de màgia d’escena de Portugal.





Concursos



A més se celebren dos concursos. El de Màgia General està dotat amb premis de 1.500, 1.000 i 500 euros, per al primer, segon i tercer classificat, respectivament. Per al de llançament de naips, per la seua banda, l'organització ha establert un guardó de 300 euros per al millor. Paral·lelament, i al costat d'una extensa i variada oferta de conferències, en el Pavelló Poliesportiu Municipal se celebrarà la Fira Màgica, en la qual els professionals del sector de l'il·lusionisme podran conèixer les últimes novetats per a dur a terme els seus espectacles de la mà de diferents estands, entre els quals hi haurà establiments de països com Taiwan, Corea del Sud, Sèrbia, el Japó, França, Alemanya i Espanya.



“Dir Almussafes és dir màgia en majúscules”, explica el president de l'Associació Valenciana d'Il·lusionisme, José Selva, una màgia que torna el pròxim dijous 30 de març per a seguir emocionant, entretenint i sorprenent.