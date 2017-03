Juan Roig baixa escalons a la llista Forbes

Dilluns, 20 de març de 2017 a les 16:30h

El propietari de Mercadona es manté com a tercera major fortuna de l'Estat però cau a la posició 315 del rànquing mundial

Juan Roig cau a la llista Forbes. El president de Mercadona, la tercera persona més rica de l'Estat, ha baixat 75 posicions al rànquing mundial elaborat per la revista econòmica.



L'empresari valencià, que ara fa un any era la 240a major fortuna del món, ha passat a ocupar la posició número 315 de la llista, amb un patrimoni de 5.100 milions de dòlars (4.742 milions d'euros). L'any passat la publicació xifrava la riquesa de Roig en 5.400 milions de dòlars (5.021 milions d'euros).



Al rànquing estatal, per davant de Roig hi ha el fundador d'Inditex, Amancio Ortega, amb una fortuna de 71.300 milions (66.290 milions d'euros), i la seua filla Sandra Ortega, que posseeix 6.700 milions de dòlars (6.230 milions d'euros).



L'altre valencià a la llista Forbes és el propietari de Pamesa, Fernando Roig, que ocupa el 13è lloc entre els més rics de l'Estat i la posició número 1.561 a nivell mundial. El patrimoni de l'empresari està valorat en 1.300 milions de dòlars (1.209 milions d'euros).