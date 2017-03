Els responsables de política lingüística de Catalunya, País Valencà i Balears debaten l'homologació de títols

Dilluns, 20 de març de 2017 a les 16:45h

Ester Franquesa, Rubén Trenzano i Marta Fuxà coincidiran dissabte en la XXII Jornada de Sociolíngüística d'Alcoi

Els responsables de política lingüística del País Valencià, Balears i Catalunya es reuniran per primera vegada dissabte que ve al campus de la Universitat Politècnica de València (UPV) a Alcoi per a parlar sobre l'homologació dels títols que acrediten el domini de la llengua. Segons ha informat l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), es tracta de la primera trobada del valencià Rubén Trenzano, la catalana Ester Franquesa i la balear Marta Fuxà. La trobada servirà, segons l'IEC, per a "parlar sobre l'homologació dels títols de coneixement de llengua catalana en els diferents territoris del domini lingüístic".Els tres participaran en un debat que tancarà la XXII Jornada de Sociolingüística, on està previst que participe el conseller valencià d'Educació, Vicent Marzà amb una conferència titulada 'Reptes socials i polítics de la normalització lingüística al País Valencià'. Hi intervindrà també el secretari autonòmic de Justícia i Administració Pública, Ferran Puchades, amb una dissertació sobre la nova llei de la funció pública i la competència lingüística. A més, el professor de la Universitat d'Alacant Vicent Brotons analitzarà el nou decret de plurilingüisme dissenyat per la conselleria que dirigeix Vicent Marzà.L'IEC ha assenyalat que la Jornada de Sociolingüística contribuirà, a més, a la celebració del centenari del naixement del poeta alcoià Joan Valls, "un dels millors poetes valencians del segle XX, amb una lectura dramatitzada dels seus poemes i una ruta guiada pels racons d'Alcoi que van ser clau en la seua vida i obra".La XXII Jornada de Sociolingüística està organitzada per la Universitat Politècnica de València, la delegació de l'IEC a Alacant, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'Ajuntament d'Alcoi, la Coordinadora de l'Alcoià i El Comtat pel Valencià i el Centre Ovidi Montllor.