El CPV Castelló homenatja Dani en els actes de la Magdalena

Dilluns, 20 de març de 2017 a les 17:30h

L'acte tindrà lloc aquesta vesprada a partir de les 18h i comptarà amb un concert d''El Botifarra' i la partida de les festes

Dani ja va rebre l'homenatge de Vilamarxant.

Foto: Javier Cid URL curta



Etiquetes

Dani, Festes Magdalena 2017



Paco Durà / Castelló de la Plana.



El Club Pilotari de Castelló ofereix aquesta vesprada un acte d’homenatge al jugador professional Dani amb motiu de la seua retirada, que es produirà d’ací a unes setmanes, quan acabe la Lliga Professional d’Escala i Corda. L'esdeveniment tindrà lloc hui a partir de les 18 hores amb motiu de les festes de la Magdalena de la capital de la Plana, data en què es disputarà la IX Edició del Trofeu Magdalena de Pilota.



Genovés i Dani disputen el Trofeu Magdalena i, abans, ‘el Botifarra’ en concert

El Trofeu Magdalena tindrà un cartell de luxe en el qual la parella formada per Genovés II i Dani, amb Castell de feridor, s’enfrontarà al trio de Pablo de Borriol, Jesús i Bueno, és a dir, els campions del Trofeu Joves de la Plana, i un mitger de primer nivell com Jesús, els quals li poden fer front a qualsevol parella de primeres figures com són Genovés II i Dani. La partida es disputarà a les 19 hores, al Trinquet Municipal de Castelló, on es farà el reconeixement a Dani durant els prolegòmens de la partida per part del Club Pilotari de Castelló, moment que estarà precedit, a les 18 hores, per un concert a càrrec del cantant valencià Pep Gimeno “El Botifarra” i que tindrà lloc al mateix trinquet.





El cartell de l'acte. Fotografia: CPV Castelló



El secretari del Club Pilotari, Lluís Ramos, ens declarava que “enguany hem volgut retre homenatge a un gran esportista i millor figura de la pilota, Dani, que anuncia el seu comiat i serà una de les darreres partides que dispute. Dani es mereix que tots els aficionats a la pilota li oferim un comiat com cal, i el Club Pilotari Castelló vol que eixe dia el trinquet s’òmpliga, perquè la trajectòria de Dani al llarg de 25 anys es mereix un reconeixement a l’altura de la seua qualitat com a pilotaire”.



Partides i taller d’iniciació al raspall

Les activitats organitzades al voltant de la pilota començaran el proper dissabte, al carrer de Gràcia i al de Sarau, a partir de les 9 hores, on es disputaran partides de raspall, dins dels XXXV Jocs Esportius Escolars de la Generalitat que organitza la Federació de Pilota Valenciana.



I el dia 22 de març, dimecres, a partir de les 16 hores, al mateix lloc, als carrers de Gràcia i de Sarau, hi haurà un taller d’iniciació al raspall per als xiquets i xiquetes. També es farà el III Encontre entre Centres d’Atenció a Persones amb Malaltia Mental. Tot seguit, a les 17.30h es farà una partida d’exhibició de galotxa.