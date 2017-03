El jutge MangÃ¡n d'Alacant amenaÃ§a la Generalitat de Catalunya per no traduir un escrit al castellÃ 

Dilluns, 20 de març de 2017 a les 18:15h

El titular del jutjat contenciós administratiu número 3 d'Alacant ha requerit per segona vegada a la Generalitat de Catalunya que traduïsca al castellà un escrit remès en català amb l'argument que no és una llengua cooficial al País Valencià. En una interlocutòria d'aquest dilluns, el magistrat adverteix "expressament" que, en cas de reiterar-se la conducta, l'administració catalana incorrerà en desobediència i llavors s'hauran de posar els fets en coneixement de la Fiscalia.El jutge recorda que el passat 5 de gener aquest jutjat va requerir a l'administració catalana "la traducció al castellà de l'escrit presentat en llengua catalana" el 23 de desembre de 2016, en un document relacionat amb una qüestió de competència territorial.El passat 25 de gener, la lletrada de la Generalitat de Catalunya, "lluny de complir amb el requeriment, segueix presentant escrits en llengua catalana, desobeint amb açò de manera manifesta" la seua petició, assenyala el magistrat José María Magán. La interlocutòria pren forma d'ultimàtum quan requereix "per segona vegada i última" a l'administració autonòmica de Catalunya que traduïsca "a càrrec seu i remeta degudament traduït al castellà l'escrit presentat".El jutge recalca que no és possible admetre escrits presentats en llengua catalana perquè no està "reconeguda com a oficial per l'estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana" i recorda "l'obligatorietat de respectar i complir amb allò decidit per la Comunitat Valenciana en matèria lingüística"."És evident que aquest procediment no pot seguir suspès indefinidament davant l'incompliment manifest del requeriment efectuat a l'administració autonòmica catalana, que lluny de ser atès, ha sigut desobeït de manera evident", agrega.El magistrat adverteix que inadmetrà qualsevol escrit que no estiga redactat en castellà atès que "l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana no diu enlloc que la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana siga el català, sinó el valencià". Contra aquesta resolució, cap recurs de reposició en el jutjat en el termini de cinc dies.José María Magán va ser suspès durant sis mesos pel Consell del Poder Judicial per menysprear la Generalitat catalana i el català en diferents sentències dictades quan exercia com a magistrat a Lleida. El Tribunal Suprem confirmà la suspensió en 2014.