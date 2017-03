El 'sorpasso' hivernal de l'aeroport de Castelló al de Reus

Dimarts, 21 de març de 2017 a les 00:00h

La instal·lació supera la base de Reus a l'inici d'any i ja té més viatgers que 16 aeroports de l'Estat

L'aeroport de Castelló va registrar al febrer un 66% més de passatgers que el mateix mes de l'any anterior. Imatge: JOSÉ SOLER - ACN

L'aeroport de Castelló comença a enlairar-se. La instal·lació de Vilanova d'Alcolea va tancar febrer superant en nombre de viatgers 16 aeroports, entre els quals es troba el de Reus, el seu màxim competidor. Any i mig després d'iniciar els vols regulars, les dades de trànsit de l'aeròdrom castellonenc trenquen amb la imatge d'infraestructura sense ús arrossegada durant els quatre anys en què no va rebre cap vol.La base de la Plana Baixa va rebre 8.800 passatgers al febrer, 1.485 més que l'aeroport de Reus, ubicat 170 quilòmetres al nord. Sumant les dades dels mesos de gener i febrer, l'aeroport de Castelló va transportar 17.266 viatgers davant dels 16.789 de la base del Baix Camp.El sorpasso de Castelló a Reus en trànsit ja es va produir al desembre, quan la instal·lació de Vilanova va registrar un total de 9.309 passatgers davant dels 7.775 de la base que dóna servici a la Costa Daurada i al parc temàtic Port Aventura. Les dos bases comparteixen proximitat a destinacions turístiques de sol i platja i una aposta per les companyies low cost, però l'aeroport de Castelló ha aconseguit millors registres en la temporada hivernal.A hores d'ara, des de Castelló operen Ryanair i Blue Air. La companyia irlandesa vola a Londres-Standed tres vegades a la setmana i a Sofia amb dos freqüències setmanals. A més, el 26 de març reprendrà la connexió amb Bristol, que només funciona durant la temporada d'estiu.La romanesa Blue Air enllaça des del juny Castelló amb Bucarest dues vegades per setmana i al juny incorporarà una tercera freqüència setmanal. La ruta dóna servici a la nombrosa colònia romanesa de la demarcació i el seu punt fort és un preu dels bitllets més econòmic que el d'aeroports propers com el de València.A aquestes rutes se sumarà des d'octubre una connexió de Ryanair amb la ciutat polonesa de Poznan, un potent nucli universitari equidistant de Varsòvia i Berlín. Amb una freqüència de dos vols setmanals, el nou enllaç reforça l'oferta de l'únic aeroport de l'Estat espanyol gestionat per una empresa privada, la francesa Edeis.En l'horitzó de la base de Vilanova hi ha l'objectiu d'assolir enguany la xifra de 177.000 passatgers, un 66% més que els 106.000 viatgers registrats l'any passat. A banda dels vols regulars, l'aeroport de Castelló rep vols xàrter com els dels 5.000 turistes austríacs amb destinació Peníscola que arribaran del maig al setembre.