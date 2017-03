El gendre de la vídua de l'expresident de la CAM abandona la presó després de pagar la fiança

Dilluns, 20 de març de 2017 a les 20:15h



EP / Alacant.



Miguel López, gendre de María del Carmen Martínez, vídua de l'expresident de la CAM (Vicente Sala), ha abandonat la presó de Foncalent (Alacant) aquest dilluns a les 18.57 hores en el cotxe del seu advocat i sense fer declaracions després de pagar la fiança de 150.000 euros que havia imposat el jutjat d'Instrucció número 7 d'Alacant que investiga els fets.



López estava en presó provisional des del 10 de febrer com a presumpte autor dels dos trets que van causar la mort de la seua sogra el passat 9 de desembre en el concessionari de la família que gestionava.



El jutge ha acceptat així les al·legacions presentades el divendres per la defensa de López i, encara que en l'acte dictat aquest mateix dilluns considera que es mantenen els indicis en contra del detingut, entén que d'acord amb un "criteri de proporcionalitat" de les mesures limitatives del dret fonamental a la llibertat personal és possible modificar la presó provisional acordada sobre ell i substituir-la per l'abonament d'una fiança "suficient" i l'adopció de mesures cautelars de caràcter personal alternatives.



Qui sí que ha atès els mitjans ha sigut l'advocat de Miguel López, José Antonio García, que ha arribat a la presó a les 18.13 hores per a arreplegar-lo. S'ha felicitat per la posada en llibertat del seu defensat i ha assenyalat que amb la seua eixida "s'obri una possibilitat molt gran de defensa". A més, ha comentat que van a treballar "per a demostrar el que realment va ocórrer". Sobre el seu defensat ha manifestat que té "els nervis a flor de pell", que està emocionat i que no era el moment de fer declaracions. No obstant açò, ha obert la porta a fer-ho "més endavant".