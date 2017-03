Gandia registra en Falles un 100% d'ocupació hotelera

Dilluns, 20 de març de 2017 a les 20:30h

La capital de la Safor ha registrat durant la festivitat de les Falles un 100% d'ocupació hotelera, tal com ha fet saber l'Ajuntament de Gandia a través d'un comunicat on també han matisat que “era pràcticament impossible trobar taula als establiments hostalers”. Aquesta bona dada ha sigut la conseqüència, en part, del fet que la comunitat de Madrid havia determinat aquest dilluns com a festiu.“A Gandia hem viscut una molt bona setmana de Falles, potser de les millors dels últims temps, amb els carrers i els restaurants plens”, en paraules de l'alcaldessa de la ciutat, Diana Morant.Els hotels han registrat una ocupació del 100%, una xifra que supera la de l’any passat. “Estes bones dades eren habituals en la campanya de Setmana Santa i ara ja les extrapolem a la setmana fallera, la qual cosa és una molt bona notícia”, segons l'alcaldessa.El consistori gandià ha volgut ajudar perquè els diferents comerços pogueren aprofitar aquesta gran afluència de públic i per això va realitzar diferents accions, entre les quals hi havia l'ampliació d'horaris, que segons Morant són mesures importants perquè així es mou l’economia: “Les Falles han de recaptar diners per a poder reinvertir-los en la festa i que es puguen continuar fent falles”.A més, aquestes festes han sigut el tret de sortida per a la temporada turística de Gandia, que ja ofereix el dispositiu de vigilància habitual a les platges, que es duplicarà del 8 al 18 d'abril (Setmana Santa).