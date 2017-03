L'Eixample i els Poblats Marítims, els barris on els universitaris prefereixen viure

Dimarts, 21 de març de 2017 a les 00:00h

El preu mitjà d'una habitació a València és de 264 euros, segons el portal Uniplaces

Un carrer del barri del Cabanyal

L'Eixample, els Poblats Marítims i Ciutat Vella són els barris de la ciutat de València més demandats pels estudiants a l’hora de llogar un pis amb un preu mitjà per habitació que pot arribar fins als 285 euros, segons l'anàlisi del portal de reserva d'allotjament per a estudiants Uniplaces.es L'estudi indica, a més, que entre els cinc barris preferits pels joves que es traslladen a València es troben també Algirós i el Pla del Real. El preu mitjà d'una habitació en la ciutat se situa en els 264 euros al mes, encara que a l'Eixample, Ciutat Vella i el Pla del Real el lloguer s'incrementa fins els 285 euros al mes. Els estudiants que lloguen en Poblats Marítims i Algirós paguen menys de la mitjana de la ciutat, entre 251 i 255 euros, respectivament.Les dades extretes per la companyia també arrepleguen que l'estada mitjana a la ciutat és de 131 dies i que els estudiants reserven l'allotjament 34 dies abans d'arribar a València. És un temps superior al que destinen els qui es traslladen a Madrid i Barcelona, que ho fan amb 24 dies.Els millors mesos per a llogar, des del punt de vista dels propietaris, són setembre i febrer, atès que sumen el 50% de les reserves realitzades durant tot l'any pels estudiants a través de Uniplaces.L'edat mitjana dels qui lloguen a València és de 24 anys. Un 47% cerca allotjaments on el preu inclou les factures. A més, la majoria de joves que es traslladen cerquen habitatges compartits, ja que els immobles més demandats són els allotjaments de 3 habitacions, desitjats pel 34% dels sol·licitants. Els segueixen els immobles de 4 habitacions, reservats pel 26% i els pisos de dues habitacions, que interessen al 14%.