Pedreguer aposta perquè els veïns participen en la gestió del municipi

Dimecres, 22 de març de 2017 a les 00:00h

L’Ajuntament de Pedreguer vol que els veïns participen en la gestió del municipi mitjançant un reglament que permetrà, en els pròxims mesos, que el poble puga decidir alguns aspectes de la gestió municipal.El reglament constitueix una més de les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament de Pedreguer per possibilitar i fomentar la participació i la implicació ciutadana en la presa de decisions a nivell municipal. Des de la Regidoria de Participació s’ha indicat que s’espera que el document puga aprovar-se i començar a funcionar abans de la finalització de l’any 2017.Tal com es va anunciar al Ple ordinari del mes de febrer , l’Ajuntament de Pedreguer ha iniciat el procés per a l’elaboració i aprovació d’un Reglament Municipal de Participació Ciutadana que permeta ampliar l’abast d’aquesta al municipi i dotar-la d’unes normes que en garantisquen la qualitat i el bon funcionament.Així, fa uns dies es va reunir la Junta de Portaveus, en què Blai Server, regidor de Participació Ciutadana, va traslladar als grups polítics el primer esborrany de reglament, elaborat per l’equip de govern a partir de l’exemple d’altres d’idèntica naturalesa, com els de Bellreguard La reunió serví també per definir el procediment a seguir per a l’aprovació definitiva del document. Així, l’esborrany presentat serà objecte, durant els pròxims mesos, d’un procés participatiu, en el qual tant grups polítics com associacions del municipi i veïns i veïnes a títol individual podran fer-hi totes les propostes d’esmena que desitgen. Per tal d’afavorir-hi la participació i fomentar que aquesta siga responsable i de qualitat, s’organitzaran també unes jornades en què s’explicarà la proposta de reglament i es formarà les persones i col·lectius del poble en matèria d’experiències i sistemes de participació ciutadana.Previsiblement, el futur reglament recollirà els drets de la ciutadania de Pedreguer en relació a la participació en els afers municipals i els instruments per materialitzar-la. En aquest sentit, l’esborrany inicial preveu la creació d’òrgans i mecanismes com el Consell de Participació, que servirà per a coordinar i supervisar els processos participatius que es desenvolupen al municipi; el Consell Menut, integrat pels xiquets i xiquetes amb el doble objectiu de recollir les seues propostes i que desenvolupen actituds i aptituds d’anàlisi crítica de la realitat i d’implicació activa i responsable; el Registre Municipal d’Associacions, que facilitarà les relacions entitats-Ajuntament; l’Assemblea Ciutadana, el màxim òrgan de participació, que reunirà el conjunt de la ciutadania del poble i que podrà reunir-se per a la presa de decisions prèvia informació i reflexió popular, o la Consulta Ciutadana, recentment assajada amb èxit. Tot plegat s’afegirà a les iniciatives participatives ja existents, com ara els consells sectorials o el Programa Municipal de Pressupostos Participatius.