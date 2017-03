Meliana celebrarà aquest diumenge el seu mercat artesanal i de proximitat

Dimecres, 22 de març de 2017 a les 00:00h

La iniciativa pretén generar un espai propi de venda i promoció de Productes de l’Horta locals

URL curta



Etiquetes

mel17, Meliana



RedactaVeu / Meliana.



Els veïns de Meliana i de tota la comarca tenen aquest cap setmana una cita ineludible amb la celebració d’un mercat molt especial i original. El proper diumenge, 26 de març, la Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament de Meliana, en col·laboració amb diversos productors i col·lectius, posa en marxa al nucli rural de Roca un mercat artesanal i de proximitat on tindran un lloc destacat els productes de l’horta. L’espai obrirà les portes a les 10.00 h.



La regidora d’Agricultura, Amparo Martí, ha explicat que es tracta d’un projecte “que estem treballant des de fa mesos després que, fa un any, vam posar en marxa

Els veïns de Meliana i de tota la comarca tenen aquest cap setmana una cita ineludible amb la celebració d’un mercat molt especial i original. El proper diumenge, 26 de març, la Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament de Meliana, en col·laboració amb diversos productors i col·lectius, posa en marxa al nucli rural de Roca un mercat artesanal i de proximitat on tindran un lloc destacat els productes de l’horta. L’espai obrirà les portes a les 10.00 h.La regidora d’Agricultura, Amparo Martí, ha explicat que es tracta d’un projecte “que estem treballant des de fa mesos després que, fa un any, vam posar en marxa la marca Productes de l’Horta de Meliana ”. Des d’aleshores s’estan realitzant diverses accions, però -com ha dit la responsable municipal- “trobem que és una bona iniciativa generar un espai propi de venda i promoció d’aquests productes en un entorn rural com el nucli de Roca, enmig de l’horta i ben comunicat”.

Es tracta d’un mercat singular i participatiu que naix amb la humil però ambiciosa pretensió de convertir-se en un punt de trobada i d’expressió de la cultura valenciana. Un espai obligat per a conèixer l’Horta. Es tracta d’un mercat dins de la xarxa dels mercats de la terra, en aquest cas, vinculat a l’horta.



La regidora d’Agricultura ha explicat que “es podrà fer una ruta guiada amb què descobrir algunes de les meravelles de l’horta, la seua gent i el paisatge”. S’hi podrà presentar un llibre o un disc de música en valencià, donar cabuda a qualsevol iniciativa vinculada a l’horta, tallers per a grans i menuts, demostracions i venda de productes artesans (cabassos, espardenyes, ceràmica, roba, cuir, etc.) però, al centre de tot, l’activitat agrària. Un mercat de productors, de venda directa on conèixer varietats de fruita i verdura locals, cultivades a les portes de la ciutat de València.





La finalitat és que s’hi puguen trobar parades de fruita i verdura, productes transformats (cremes, sucs, conserves, melmelades, etc.), pa, mel i derivats, fruits secs, cosmètica i productes d'higiene; i una botiga on trobar tot allò que no aporten directament els productors. A més, Martí destaca que “també es podran adquirir coses de les parades i deixar-les a la barra del mercat perquè les cuinen i, així, fer una degustació mentre es gaudeix d’una actuació musical”. Per tant, també té la intenció de convertir-se en una alternativa d’oci per a totes les persones.





Amparo Martí, regidora d'Agricultura.

El mercat s’instal·larà al Casó, al nucli rural de Roca, pertanyent al municipi de Meliana, també conegut pels seus llocs de restauració i pel betlem monumental que es munta cada any. S’hi pot arribar per la V-21 des de l’eixida de Port Saplaya; o bé des de Meliana per la CV-313 o camí de la Mar. També amb bicicleta pel carril bici València-Puçol, enllaçant després amb el carril bici Meliana-Roca paral·lel a la CV-313, per on transcorrerà el futur Anell Verd metropolità. També s’hi pot arribar amb el tren de rodalia. Concretament, amb la línia C-6 amb parada a Roca-Cúper. El nucli de Roca es troba enmig de l’horta i pròxim a la platja de Meliana, connectada també amb carril bici.