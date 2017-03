Balanç criminal de les Falles: 628 detinguts i 3.716 infraccions penals

Dimarts, 21 de març de 2017 a les 12:45h

Els delictes registrats per la policia espanyola es redueixen quasi un 9% i els arrestos un 24% respecte a 2016

El delegat del goven espanyol, Juan Carlos Moragues, amb diversos càrrecs policials URL curta





Comentaris

No hi ha cap comentari





Comenta El comentari s'ha enviat correctament







Nom (o Pseudònim) Població (Opcional) Correu electrònic (No es visualitzarà. Ha de ser real per validar el comentari) Comentari Notificació via adreça electrònica si hi ha comentaris nous Previsualitza



La direcció de La Veu del País Valencià es reserva la no publicació d'aquells comentaris que pel seu contingut no respectin les normes bàsiques d'educació, civisme i diàleg.



La criminalitat durant les darreres festes falleres es va reduir un 8,81% respecte a 2016, segons les dades facilitades per la Delegació del Govern espanyol al País Valencià. Entre el 26 de febrer, data d'activació del dispositiu especial, i el 19 de març es van produir 3.716 infraccions penals enfront de les 4.075 durant el mateix període de l'any passat.També es va reduir el nombre de detinguts, 628 enfront de 832, un descens propiciat a parer de la polcia espanyola per "la normalitat i clima de tranquil·litat, motivat principalment per la labor de prevenció policial fruit dels diferents dispositius”. El dispositiu especial ha constat de 3.000 policies que han parat atenció a la lluita contra els furts, amb 37 detinguts i 44 casos esclarits, dels 1.591 denunciats. Els robatoris en habitatges han descendit de 124 a 102. Els actes vandàlics han passat de 291 a 223. S'han cremat 9 vehicles enfront dels 15 de l'any passat. Els incendis de contenidors han passat de 37 a 30.Com a conseqüència de la baixada d'infraccions penals es produeix també un descens en el nombre de detinguts, 628 enfront dels 832 de l'any passat, un 24% menys. La major presència policial ha fet augmentar les identificacions, 29.225, un 11,90% més que en l'any 2016, quan se'n van realitzar 26.118.També hi ha hagut més denúncies per possesió i consum de drogues, 3.525, un 42,37% més que les 2.476 de 2016. Igualment s'han alçat 354 actes per possessió d'armes i objectes perillosos, un 8,56% més que l'edició passada, quan es registraren 326 actes. Han descendit les actes de pirotècnia de 87 a 71, un descens del 18,3%.En contrast amb les dades de la policía espanyola, els agents municipals han fet més detencions, 92 enfront de les 65 de l'any passat, i han interposat més denúncies, 5.874 enfront de 4.611. L'augment més espectacular s'ha produït en la confiscació de material pirotècnic. La polcia local va intervenir 21.569 unitats mentre que el 2016 la xifra es va situar en 1.625.20.956 unitats de llandes de beguda, 138 quilograms d'aliments peribles -carn i embotit- 24 carros de venda ambulant i 4.639 objectes -4.000 en 2016- que es venien en el carrer, com samarretes i sabatilles, completen el catàleg de comisos duts a terme pels agents municipals.