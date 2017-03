Les millors titulacions per a aconseguir faena

Dimarts, 21 de març de 2017 a les 12:45h

ADE, Telemàtica i Informàtica encapçalen el rànquing de les carreres més demandades a la borsa de treball de la Universitat de València

Els estudiants d'Administració d'Empreses (ADE), Enginyeria Telemàtica i Informàtica són els que tenen menys dificultats per a obtindre un lloc de treball a la borsa de la Universitat de València (UV), segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.



En concret, durant l'any 2016 es van demandar 344 titulats en ADE, 321 graduats en Enginyeria Telemàtica i 319 titulats en Enginyeria Informàtica, segons les ofertes publicades a l'Agència de Col·locació de la Fundació General Universitat de València, gestionada per l'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL).



Les altres titulacions més profitoses per a obtindre una faena a la borsa de treball de la UV l'any passat van ser Negocis Internacionals (305 places), Enginyeria Multimèdia (297 places), Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (286), Turisme-ADE (222 places), ADE Dret (221 places), Economia (211 places), Enginyeria Electrònica Industrial (208 places) i Finances i Comptabilitat (195 places).



En total, l'OPAL va oferir l'any passat 1.426 llocs de treball, dels quals un 38,5% requerien experiència prèvia i un 60,9%, coneixements d'anglès. Per tipus de contractes, el 74,3% eren temporals i el 25,7% indefinits. Per àmbit geogràfic, el 49% dels llocs de treball eren a la demarcació de València, el 12,4% a la resta del territori valencià, un 35,7% a l'Estat i un 2,8% a l'estranger.



A hores d'ara formen part de la borsa 2.316 empreses i hi ha registrats 15.863 demandants d'ocupació. Segons la Universitat, s'han realitzat 1.553 entrevistes d'orientació laboral i s'han impartit 16 cursos sobre competències per a la inserció laboral.