Els sectors educatius conservadors es mobilitzen contra 'les imposicions del Consell’

Dimarts, 21 de març de 2017 a les 13:30h

La Mesa per l'Educació en Llibertat, una organització integrada per formacions i entitats de caràcter conservador i catòlic, ha anunciat que organitzarà una “mobilització de la societat valenciana” per a “defensar la llibertat d'elecció davant les imposicions de la Generalitat en matèria educativa”, segons ha avançat el portaveu de la plataforma, Vicente Morro.Aquesta mesura s'ha adoptat en la reunió en què s'han analitzat les conseqüències de les diferents normatives elaborades per la Conselleria d'Educació de forma successiva i que, en opinió del col·lectiu, “solament tenen com a objectiu reduir l'autonomia educativa dels centres o la reducció del dret de les famílies a l'hora de triar el model educatiu per als seus fills”.El portaveu de la Mesa per l’Educació en Llibertat ha apuntat que pròximament es donaran a conèixer els detalls d’aquesta mobilització “que és una altra mostra d'expressar la disconformitat amb el camí imposat en l'educació valenciana”. Així mateix, Morro ha mostrat el suport de la Mesa “a totes les organitzacions i entitats que han mostrat la seua disconformitat davant els tribunals pel decret de plurilingüisme, que en lloc de fomentar la igualtat i la llibertat, imposa rutes lingüístiques a canvi d'obtenció de títols d'anglès”.“Aquesta mobilització és una forma més d'expressió de la disconformitat que hi ha entre pares, professors i centres que veuen com la nova normativa sobre renovació de concerts de Batxillerat i Formació Professional posa en perill llocs escolars i de treball amb una incertesa màxima que depèn de valoracions subjectives de l'administració”, ha assenyalat Vicente Morro. I ha afegit: “No tolerarem que se seguisca jugant amb el futur de milers de valencians, amb l'autonomia de centres, amb els llocs de treball, amb l'elecció del model lingüístic en què s'ha d'estudiar..., en resum, no tolerarem les imposicions en un sistema educatiu valencià en què deu prevaldre l'aposta per la qualitat educativa”.La Mesa per l’Educació està integrada pel PPCV, Fòrum Valencià de la Família (FVF), Confederació de Pares d'Alumnes (COFAPA), la Universitat CEU Cardenal Herrera (UCH-CEU), la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir (UCV), l’Associació de professors de Religió de CP CV, l’Associació per a la Defensa del Castellà (DDC), la Federació Catòlica d'Associacions de Pares d'Alumnes de València (FCAPA), la Federació de Centres d'Ensenyament de València (FECEVAL), Escoles Catòliques valencianes (ESCACV), l’Associació de Professionals de Professors de Religió en Centres Estatals (APPRECE), la Unió Sindical Obrera valenciana (USOCV) i Institut Valencià de Pedagogia Creativa (IVAPEC), entre altres.