Tanquem Cofrents insta a presentar mocions a tots els ajuntaments per tancar la Nuclear

Dimecres, 22 de març de 2017 a les 00:00h

Tancar i desmantellar la central nuclear de Cofrents en març de 2021, quan finalitza l’actual pròrroga de funcionament; no autoritzar la construcció del Magatzem Temporal Individualitzat de residus radioactius dins de la central perquè és “innecessari”; i potenciar la implantació de les energies renovables. Aquestes són les tres principals demandes de la moció que els col·lectius ecologistes que integren la plataforma Tanquem Cofrents presentaran en tots els ajuntaments del territori valencià i que ja ha estat aprovada en prop d’una desena de municipis valencians.La moció està adreçada a la Generalitat Valenciana i el Govern espanyol i ja ha estat aprovada en els Ajuntaments de l'Alcúdia, Alberic, la Pobla Llarga, Alzira, Cullera, Corbera i la Vall d'Uixó. A més, s'ha presentat per a ser tractada durant el plenari d'aquest mes als consistoris d'Alacant, València, Castelló, Alcoi, Gandia, Carcaixent, Algemesí, la Barraca, Callosa d'en Sarrià, Manuel, l’Ènova i Godella. Ara, la Plataforma Tanquem Cofrents ha anunciat que demanarà a tots els partits que presenten la moció als municipis on tenen representació i l'aproven “per a pressionar i demostrar l'oposició de la majoria de la població a aquesta font d'energia, que sols beneficia els amos d'Iberdrola i ens perjudica al 99,99% de la població”.Segons Tanquem Cofrents, aquesta nuclear situada a 63 km de València en línia recta, va caducar el 2011 “i cada any de funcionament extra esdevé més perillosa”. A l'empresa propietària, Iberdrola, li produeix milers de milions d'euros de beneficis, denuncien, “però fica en perill a 5 milions de valencians”. “A banda, els residus radioactius que genera seran perillosos durant milers d'anys i hauran de deixar-se com a herència maleïda a les generacions futures”, esgrimeixen en defensa del seu tancament. Tot això resulta encara “més greu i criticable” si es té en compte que ja existeixen alternatives viables ecològicament i econòmicament per generar l'electricitat per a consum: l'eficiència i les energies renovables”, sosté la Plataforma.La plataforma Tanquem Cofrents està integrada per Ecologistes en Acció Plataforma Per Un Nou Model Energètic , Salvemos Mijares, Marfull, Xúquer Viu la Ribera en Bici , Plataforma A Contrapèl, Espai Alternatiu, Intersindical Valenciana, CGT i PAH-València.Podeu consultar el text de la moció en aquest enllaç