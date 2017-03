De la subvenció al concert: el nou model de serveis socials

Dimarts, 21 de març de 2017 a les 19:45h

Mónica Oltra anuncia un gir que vol donar "estabilitat financera" a les entitats del tercer sector i garantir-ne la qualitat

Mònica Oltra va explicar que un dels objectius és dignificar la professió i donar salaris dignes als treballadors del tercer sector.

Foto: Javier Cid



Concert Social, Mònica Oltra, Tercer Sector



Javier Cid / València.



La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives establirà un nou concert social amb centres i serveis gestionats per entitats del tercer sector i substituirà l'actual model de subvencions que "no garantitza la qualitat de l'atenció a les persones ni dóna estabilitat econòmica a les entitats i als treballadors del sector". Així ho ha explicat aquest matí la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en l'acte 'Avancem cap al concert social. Desenvolupament de l'acció concertada als serveis socials'. Oltra, davant de més de 150 representants de les principals entitats del tercer sector, ha especificat que entre tots els que pertanyen a eixe col·lectiu faran un nou decret per poder beneficiar, a partir de 2018, un total de 442 centres i 9.581 usuaris de places o serveis.



Durant l'acte, Oltra també ha assegurat que amb el concert social el que es pretén és conseguir una unificació de convenis com es fa en educació. "Volem regular l'activitat desenvolupada per les entitats d'iniciativa social com a defensores de l'interés públic, garantir la transparència i la igualtat d'oportunitats, assegurar la qualitat en el servei i l'atenció de les persones, així com donar estabilitat financera a les entitats, a les persones que treballen en elles i als usuaris dels seus centres i serveis", ha explicat la vicepresidenta del Consell en allò referent als objectius del nou concert social.





Mònica Oltra va fer servir una presentació perquè tots els assistents pogueren seguir els nous canvis. Fotografia: Javier Cid.



La vicepresidenta ha assenyalat que el govern valencià pretén canviar la realitat actual, heretada de l'anterior executiu, que "no és ètica ni regular", perquè mitjançant les subvencions vigents, el passat govern "va fer un negoci dels serveis socials donant la gestió a les empreses amigues". Aquest decret participatiu és el primer pas per a la reestructuració del sector i té l'objectiu de convocar el concert social, que tindrà vigència des de 2018 i fins a 2022.



Així, les entitats que vulguen participar en aquest procés hauran de complir una sèrie de requisits i obligacions. Per exemple, hauran d'estar degudament acreditades −es farà en un decret a banda−, disposar de solvència tècnica i financera, així com d'experiència en l'atenció dels col·lectius, i disposar d'un certificat de qualitat. A més, des del govern volen universalitzar el servei, és a dir, que els usuaris beneficiaris no tinguen un cost adicional pel fet que siga un servei concertat. "No se li podrà cobrar a un usuari més d'allò establert en la normativa perquè tinguen les mateixes condicions i drets", ha conclos, Mònica Oltra.