El Palau gòtic de Capitania General serà visitable a partir d'abril

Dimarts, 21 de març de 2017 a les 17:15h

Aquest espai albergà l'estàtua eqüestre de Franco fins al 2010, després que la retiraren de la plaça de l'Ajuntament en 1983

Convent de Sant Doménec.

Foto: Domini públic. URL curta







RedactaVeu / EP / València.



L'antic Convent de Sant Doménec, més conegut per ser la seu de la Capitania General de València, s'uneix al programa 'Palaus Transparents', a través de la carta d'adhesió que han signat el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, i el general en cap de la Caserna General Terrestre d'Alta Disponibilitat, Francisco Javier Varela.



Ara, aquest antic edifici del gòtic valencià formarà part d'aquesta xarxa d'edificis, que ja n’acull 26 al llarg del País Valencià, a través d'una iniciativa que es posarà en marxa el pròxim mes d'abril, segons assenyala l'executiu autonòmic en un comunicat.



Alcaraz s'ha mostrat encantat amb aquest projecte que "va començar amb una idea molt senzilla com era la d’obrir alguns dels edificis de la Generalitat que tenen més valor artístic i històric a la ciutadania, seguint l'exemple de l'Ajuntament de València i el d'Alacant, i que ara s'ha fet gran i compta amb un bon nombre d'institucions adherides".



A més, el conseller de Transparència ha posat l'accent en la sinergia existent entre la Generalitat i les Forces Armades. També ha afegit que "és una oportunitat per a accedir a un espai que, habitualment, és difícil per raons de l'ús que han tingut, un dels grans edificis del gòtic valencià que ara es podrà conèixer".



El general Varela ha assegurat que "açò el que fa és crear sinergies” i destaca que estan “encantats amb el projecte, perquè cal obrir el patrimoni a qui correspon, precisament a la ciutadania".



Obertura integral



'Palaus Transparents' és un programa d'obertura integral al públic d'edificis emblemàtics, adequada als horaris i usos de cada institució, que es completarà amb material audiovisual, fullets o programes educatius per donar a conèixer els edificis públics de valor històric i artístic.



La iniciativa naix amb voluntat de continuïtat i d'estendre's a tots aquells organismes que desitgen adherir-se, "oferint un horari d'obertura al públic al més ampli possible perquè els palaus i l'activitat que desenvolupen siga veritablement transparent", recalquen des de la Conselleria.





L'estàtua de Franco en Capitania General de València.



Estàtua de Franco



El claustre de la seu de la Capitania General de València va acollir l'estàtua eqüestre de Franco des del 1983, quan es va





El claustre de la seu de la Capitania General de València va acollir l'estàtua eqüestre de Franco des del 1983, quan es va retirar de la plaça de l'Ajuntament , fins al 2010, quan es va traslladar finalment a la base militar de Bétera per tal de complir amb la llei de Memòria Històrica.