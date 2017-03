València preveu un pressupost similar al de 2017 per a la pròxima falla municipal

Dimarts, 21 de març de 2017 a les 19:30h

També continuarà apostant per un jurat despolititzat i extern al consistori, segons Pere Fuset, regidor de Cultura Festiva

La falla gran de l'Ajuntament de València per a 2018 tindrà un pressupost similar al d'enguany, de 170.000 euros, i serà triada també per un jurat despolititzat i extern al consistori, com ha indicat aquest dimarts el regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset.El regidor ha realitzat aquestes declaracions en la roda de premsa que ha oferit per a fer balanç de les Falles de 2017, en ser preguntat per les condicions del monument gran municipal del pròxim any.L'edil ha indicat sobre el pressupost que "la previsió per a 2018 és que es mantinga la mateixa xifra", al mateix temps que ha afirmat que la intenció és també "mantenir l'aposta per despolititzar el jurat" per a l'elecció dels monuments del consistori, tal com s'ha fet enguany. Encara que Pere Fuset, qui ha insistit a defensar aquest tipus de jurat, ha explicat que, per a l'any que ve, "probablement s'aniran alternant els components, les persones físiques i les institucions que els han integrat".Enguany, el jurat que va triar la falla municipal va estar integrat per artistes fallers i dissenyadors, escriptors, una exfallera major i professors d'universitat a proposta de la Federació de Falles, l'Associació Professional de Dissenyadors Valencians, el Gremi d'Artistes Fallers, el Cercle de Belles Arts i la Universitat de València.Així mateix, el jurat que va escollir el monument infantil del consistori d'enguany va estar format per artistes fallers, il·lustradors, dissenyadors, dibuixants, llicenciats en Belles Arts i professors universitaris d'aquesta branca a proposta de la Interagrupació de Falles de València, l'Associació Professional d'Il·lustradors Valencians, el Gremi d'Artistes Fallers, l'Institut Universitari d'Innovació Educativa i Creativitat i la Universitat Politècnica de València (UPV).Preguntat per la suspensió dels concerts que havien estat programats pel seu departament al costat del monument municipal, a proposta de la Regidoria de Protecció Ciutadana i per raons de seguretat, Fuset ha explicat que aquesta proposat va nàixer "amb la major bona voluntat del món" i perquè "tots els valencians i visitants pogueren celebrar la festa i tenir una oferta diferent" a l'hora de triar.No obstant açò, el titular de Cultura Festiva ha comentat que va haver-hi "disparitat de criteris sobre aquest tema", entre aquesta regidoria i la de Protecció Ciutadana. Ha explicat que la idea del seu departament era oferir "una ambientació musical de baix format amb una megafonia que no arribava a la meitat de la plaça", però ha assenyalat que "la Policia Local va considerar oportú, a pesar que es comptava amb seguretat privada i amb ambulància, suspendre-ho" per seguretat, decisió que Fuset respecta, encara que li va deixar “una espineta clavada”, per la qual cosa ha asseverat que "si és possible, en el futur, es recuperarà" la idea d'eixos concerts.Així mateix, ha afirmat que es valora la possibilitat de "comptar amb eixos grups" que estaven anunciats per als concerts "en altres ocasions" més endavant, per la qual cosa ha deixat oberta la possibilitat de poder ressituar-los en altres programes que es duen a terme a València.