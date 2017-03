Benicarló apuntala els seus premis literaris amb més dotació econòmica

Dimecres, 22 de març de 2017 a les 00:00h

Els nous Premis Literaris Ciutat de Benicarló continuen palesant l’aposta del consistori per la projecció nacional i internacional de la localitat a través de la cultura. Un any més, aquesta és la intenció de l’ajuntament, com així ho van manifestar l’alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles; el regidor de Cultura, Josep Barberà, i l’editor d’Onada Edicions, Miquel Àngel Pradilla aquest dimarts en presentar les quatre modalitats dels premis que enguany, com a novetat, veuran equiparades les dotacions econòmiques. D’aquesta manera, el pressupost dels premis ascendeix fins als 20.000 euros, ja que al guanyador de cada modalitat se li n’entregaran 5.000.El consistori, no obstant això, continua apostant perquè la fita literària siga un esdeveniment de projecció nacional i internacional. Per això, s’ha canviat la data del lliurament, que passa a ser en setembre, i s’hi han introduït modificacions en la modalitat de llibre gastronòmic —que l’any passat quedà desert—, ja que portarà l’apèndix de “carxofa de Benicarló” i centra la seua temàtica en la cuina del territori. Així, els premis presenten les modalitats d’àlbum infantil il·lustrat, divulgació científica, narrativa memorialística i llibre gastronòmic.Sobre aquests canvis respecte a la modalitat de llibre gastronòmic, el regidor de Cultura, Josep Barberà, explicava que ara “s’ubica la temàtica del premi en el nostre espai gastronòmic, que comptarà amb una nova ferramenta promocional”. Altres canvis d’aquesta edició apunten a reforçar la imatge cultural de la localitat, ja que els premis “s’integraran en l'estratègia de promoció del turisme cultural a Benicarló”, explicava el regidor.Miralles ha destacat la implicació de les diferents empreses i institucions que patrocinen els Premis, on per primera vegada ha col·laborat la Diputació de Castelló de la Plana. “Si volem que Benicarló siga una ciutat excel·lent a tots els nivells, hem de ser-ho també en el terreny de la cultura, on els Premis juguen un importantíssim paper”, ha explicat en aquest sentit l’alcaldessa, qui ha recordat que, a hores d’ara, des del consistori, continuen treballant per afegir nous col·laboradors per “organitzar i projectar” els premis.El director de publicacions d'Onada Edicions, entitat encarregada de la difusió, disseny i distribució de les obres premiades, ha subratllat que “la voluntat de projecció d'un poble ha de passar per la qualitat dels seus productes i, per això, aquests premis han nascut amb vocació d'excel·lència”. Pradilla ha dit també que “relacionar el nom de Benicarló amb temàtiques culturals d'alt nivell literari provocarà un retorn econòmic a mig termini que beneficiarà tots els sectors”.