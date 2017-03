Els funcionaris de la Generalitat Valenciana cobraran el complement salarial encara que canvien de cos

Dimarts, 21 de març de 2017 a les 18:30h

La Taula Sectorial de la Funció Pública, òrgan que reuneix el Consell i els sindicats majoritaris —CCOO, CSI·F, Intersindical i UGT—, ha acordat, en la reunió que s’ha celebrat aquest dimarts, aprovar la proposta de modificació del decret de la carrera professional per als empleats de la Generalitat Valenciana. La modificació ha comptat amb el suport de tres de les centrals, CCOO, CSI·F i UGT, mentre que Intersindical ha fet constar que ho consultarà amb les seues bases abans d’emetre un judici.La carrera professional horitzontal està regulada pel decret 186/2014, tal com estableix la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (LOGFPV). Els efectes d’aquesta per al personal de l'Administració autonòmica que complira els requisits van començar a aplicar-se a partir de l'1 de gener de 2015. En aquesta primera fase, es va optar per una estructuració del sistema segons la qual s'havia d'iniciar la progressió en aquest cada vegada que una persona accedia a un determinat cos o grup professional, és a dir, que no es tenia en compte l'experiència i antiguitat acumulada en el lloc d'origen, per la qual cosa el procés s'havia d'iniciar de nou.Dos anys després de posar en marxa el sistema, han acordat finalment modificar eixe efecte per tal de no generar discriminacions quan un empleat públic canvia de cos o grup professional, ja que aquesta circumstància suposaria la pèrdua del complement salarial aparellat als drets ja adquirits pel treballador. Amb l'acord aconseguit aquest dimarts es pretén avançar en la idea de garantir que un canvi de lloc de treball no supose la pèrdua dels mèrits en formació i experiència ja reconeguts en la situació anterior.En l'acord es planteja que el nou decret opte per un model de carrera professional horitzontal que reconega tot el temps treballat per cada funcionari públic i de caràcter fix, des de l’inici fins a l'última situació en actiu que aquest tinga. A més, la futura modificació del decret permet abordar i corregir deficiències d’aquest detectades a través de la gestió diària de la carrera professional.Encara que des de la conselleria que dirigeix Grabiela Bravo assenyalen que seguiran dialogant sobre aquest assumpte, després d'aquest acord la modificació del decret continuarà la seua tramitació fins a la seua aprovació definitiva pel ple del Consell.