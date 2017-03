Tauroni es nega a declarar de nou davant la jutgessa del cas Cooperació

Dimarts, 21 de març de 2017 a les 19:30h

L'empresari Augusto César Tauroni, que compleix sis anys de presó per la primera peça del cas Cooperació, s'ha acollit al seu dret a no declarar davant la titular del Jutjat d'Instrucció número 21 de València, que instrueix la causa. És la segona vegada que l'empresari decideix no declarar després de demanar voluntàriament la compareixença.Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia valencià, Tauroni s'ha acollit aquest dimarts al seu dret a no declarar davant la instructora de la causa. Fonts coneixedores de la seua decisió han explicat a Europa Press que l'empresari s'ha inclinat per aquesta opció després de no haver arribat a cap acord amb la Fiscalia Anticorrupció per a rebaixar la condemna a la qual es pot enfrontar per les dues peces que queden pendents.De fet, el fiscal no ha arribat a presentar-se a la vista assenyalada per a aquesta jornada i Tauroni, una vegada dins de la sala, ha dit que no declarava perquè no estava el representant del ministeri públic.El Jutjat d'Instrucció número 21 de València investiga les peces 2 i 3 del cas Cooperació, en les quals hi ha una trentena d'imputats, entre ells, l'exconseller de Solidaritat Rafael Blasco. En aquestes dues peces s'investiguen subvencions a ONGs i la projecció de la construcció d'un hospital a Haití.L'empresari empresonat ja va demanar declarar a finals de febrer , després de diferents negociacions amb la Fiscalia Anticorrupció per a obtenir una rebaixa de la pena, però un dia abans d'acudir al jutjat va sol·licitar suspendre la seua compareixença. Transcorreguts uns dies, l'empresari va tornar a iniciar converses amb el fiscal i en va reclamar una de nova, que es va fixar per a la vesprada d'aquest dimarts, ocasió en què tampoc s'ha dut a terme, ja que s’ha acollit al seu dret a no declarar.La peça separada número dos d'aquest procediment investiga subvencions concedides per la conselleria a diferents ONGs en els anys 2009, 2010 i 2011. Hi ha 23 investigats, entre els quals figuren l'exconseller Blasco; el llavors cap d'àrea de Solidaritat, Marc Llinares; l'exsecretària general, Tina Sanjuán, i l'empresari Tauroni. Aquesta peça està oberta per delictes de suborn, malversació, prevaricació, falsedat i frau de subvencions.La peça separada número tres investiga el desviament de fons per a la construcció d'un hospital a Haití. Hi ha 12 imputats, entre ells Blasco, Llinares, Sanjuán i Tauroni.Blasco i el seu equip ja van ser condemnats en la peça principal pel Tribunal Superior de Justícia valencià a penes de presó per comprar immobles amb fons públics destinats a la cooperació i el desenvolupament per a projectes a Nicaragua. Després de diferents recursos, el Tribunal Suprem va ratificar les condemnes, encara que en va rebaixar algunes. Blasco va ser condemnat a sis anys i mig de presó i Tauroni, a sis.