La Universitat Politècnica de València ofereix un curs de pilota valenciana per al mes d'abril

Dimarts, 21 de març de 2017 a les 20:15h

Alumnes de la jornada passada al frontó de la UPV. Fotografia: PilotaVeu

La Universitat Politècnica de València torna a oferir un curs de pilota valenciana. Després dels èxits de les anteriors edicions, la UPV, en col·laboració amb el Servei de Promoció i Normalització lingüística, ha organitzat un curs que començarà el pròxim 3 d’abril.El curs pretén donar a conèixer a tota la comunitat universitària de la UPV l’esport autòcton valencià per excel·lència mitjançant la pràctica de l’activitat física. Un altre objectiu del curs és que els assistents es familiaritzen amb l’ús de la nostra llengua mitjançant la pràctica de la pilota valenciana.El curs tindrà una duració total de 10h repartides entre els dies 3, 5, 10 i 12 d’abril (dilluns i dimecres) de 16h a 18.30h. El curs serà gratuït per als alumnes de grau de la UPV i costarà 25€ per als membres de la UPV i socis d’Esports i 35€ per a totes les persones externes a la Universitat.La inscripció ja està oberta. Tot aquell que vulga apuntar-se al curs haurà de fer-ho en el següent enllaç: