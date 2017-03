El festival València Negra programa dies de vins i literatura de misteri

Dimecres, 22 de març de 2017 a les 00:00h

La cinquena edició del certamen se celebrarà del 5 al 14 de maig i tindrà algunes activitats a la Font de la Figuera (la Costera)

El festival inclourà degustacions vinícoles en els diferents actes.

RedactaVeu / EP / València.



Després de quatre edicions de festival dedicades de manera multidisciplinar al gènere negre, el València Negra (VLC Negra) d’aquest 2017 ja comença a revelar novetats i a mostrar les sinèrgies que seguirà des d’enguany i fins al proper 2019. De moment, però, la 5a edició tindrà lloc del 5 al 14 de maig. Fins ara, habitualment havia comptat amb seus ubicades a diferents escenaris de València, als quals enguany s’hi afegeix la Font de la Figuera (la Costera), que acollirà un seguit d’activitats al voltant de la creació de la novel·la negra.



Dedicat al gènere més de moda, com és la literatura negra, el VLC Negra combina presentacions amb tallers d’escriptura, premis, xarrades, cicles de cinema, música, bibliofòrums, teatre o trobades amb escriptors destacats del gènere més venut. Aquesta edició, com a novetat, destaquen les activitats en què el festival vincula literatura i enologia. D’aquesta manera, el VLC Negra 2017 ha programat dies de vins i novel·la negra en traslladar a un celler una trobada literària. Igualment, el certamen ha associat la imatge del festival al Celler La Vinya —que es troba a la Font de la Figuera— en convertir-se aquest en patrocinador del certamen per un període de tres anys. A més a més, després de l’acord que presentaven aquest dimarts, el festival inclourà degustacions vinícoles en els diferents actes.



Finançament mixt



El director de VLC Negra, Jordi Llobregat, expressava aquest dimarts la seua satisfacció per la signatura d'aquest acord, que significa la implicació d’una marca valenciana, i que aquesta faça “una aposta ferma per un festival que gira al voltant del llibre”, amb el fet “especial” que prové “de l’entorn del cooperativisme”, com destacava el director.



Llobregat va incidir en la necessitat que té el festival perquè hi haja un finançament mixt per a aquest tipus d’esdeveniments culturals. En aquest sentit, explicava com el VLC Negra naixia en plena crisi —la primera edició fou en 2013— i com “des de l’inici hem lluitat pel pressupost”. “Cada any hem començat de zero i hem pogut mantenir-lo a força de combinar diferents ajudes i subvencions”. A hores d’ara, reconeixia que no poden renunciar a elles, però “el fet de comptar amb el suport d'un patrocinador privat evitarà el salt al buit que fem al principi de cada edició", asseverava Llobregat.



Per la seua banda, el president del Celler La Vinya, José Fita, destacava la projecció que té el festival així com el fet que siga un referent a la ciutat de València. Fita assenyalava la diversitat de disciplines que conflueixen al voltant de la literatura d’aquest gènere, ja que és en aquest sentit multidisciplinari on “encaixa perfectament” el patrocini del celler amb la cultura.