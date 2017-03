Dimecres, 22 de març de 2017 a les 00:00h

El conseller d'Hisenda demana que l'Estat no impose els límits de dèficit a les autonomies i els ajuntaments

Soler creu que la transferència de competències a les autonomies no va venir acompanyada dels fons corresponents.

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha reclamat aquest dimarts una "segona transició" de l'Estat espanyol perifèric per "soterrar d'una vegada les polítiques monofocals que es dissenyen entre la Puerta del Sol i l'M-50". Soler ha fet aquestes declaracions durant una conferència a Barcelona, dins de la Càtedra Pasqual Maragall d'Economia i Territori.



A parer del conseller, cal "educar l'Estat centralista perquè assumisca que Espanya és un projecte en què hi ha molts motors i no només el que controla el govern central".A més, Soler ha assegurat que la proposta valenciana per a reformar el finançament "evidenciarà que totes les autonomies estan infrafinançades" i que hi ha "una administració sobrefinançada: la central".



"Per mandat constitucional es va dur a terme una redistribució de competències, però aquesta transferència de funcions no va venir acompanyada paral·lelament d'una transferència de recursos econòmics", ha manifestat Soler, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.



La proposta valenciana de finançament



El conseller ha avançat els tres trams de finançament que inclourà la proposta valenciana. El primer seria un tram de garantia dels servicis públics fonamentals, seguint el model del fons de reserva de les pensions, amb l'objectiu de blindar l'estat del benestar.



En segon lloc, un tram de suficiència atendria la resta de competències, com ara els servicis administratius, medi ambient, vivenda, assumptes econòmics, cultura i seguretat. Per últim, es proposarà un tram d'autonomia que inclourà els recursos addicionals. Aquest tram es nodriria dels tributs propis de cada autonomia.



A més a més, Soler ha advocat també perquè els límits de dèficit es decidisquen en un òrgan en què estiguen representats l'Estat espanyol, les autonomies i els ajuntaments. "L'administració central no pot continuar prenent aquestes decisions de manera unilateral perquè sempre es reserva un marge de dèficit major i això constitueix una deslleialtat cap a les comunitats autònomes i els ajuntaments", ha apuntat.