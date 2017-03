La Diputació de València tanca 2016 amb un superàvit de 33,7 milions

Dimarts, 21 de març de 2017 a les 20:45h

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha informat aquest dimarts que la institució va tancar 2016 amb un superàvit de 33,7 milions d'euros. El dirigent provincial ha afegit que aquests resultats coincideixen amb un alt grau d'execució pressupostària i amb la reducció del deute.L'anunci s'ha fet durant la gira per les comarques de l’interior de la demarcació de València que està fent Rodríguez per comprovar el desenvolupament de les obres subvencionades per l'administració que ell encapçala en diferents municipis com Sot de Xera (els Serrans), Titagües (els Serrans), el Racó d'Ademús o Alboraig (la Foia de Bunyol).Per al president de la Diputació de València, aquest bon resultat “posa de manifest que aquest equip de govern té capacitat de treball, que aposta pel municipalisme i que per fi els recursos de tots arriben a les persones”.Ara bé, els resultats positius no sols són els relatius al superàvit, ja que Rodríguez també ha destacat que el grau d'execució pressupostària arriba al 72,4%, “el més elevat dels últims anys en aquesta institució”. A més, cal afegir també la reducció del deute, ja que el nivell d'endeutament és del 42,58% i, tal com especifica Rodríguez, “si tenim en compte que el límit està en el 110% comprovem que és molt baix”.Per la seua banda, el diputat d'Hisenda, Toni Gaspar, ha explicat que el romanent de tresoreria és “suficient per a incorporar les línies de crèdit que encara estan en execució i deixar un marge per a noves línies de despesa, si fóra necessari, complint amb la Llei d'Estabilitat quant a l'ús que es fa del superàvit”. En aquest sentit, l'equip de govern té previst reforçar el pressupost d'algunes àrees, com ara Carreteres i Cooperació, tal com es va contemplar en el seu moment en la negociació i aprovació del Pressupost General per a enguany.