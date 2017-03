Brussel·les premia l’aposta de Ribó i Grezzi per la bicicleta

Dimarts, 21 de març de 2017 a les 20:45h

València ha sigut convidada a integrar-se en la xarxa internacional 'Cities for cyclist'

València ha rebut una invitació formal a Brussel·les per a entrar a formar part de la 'Cities for Cyclists'



Etiquetes

Bicicleta, Grezzi, Mobilitat, Ribó



RedactaVeu / EP / València.



D’ençà que arribaren Joan Ribó i Giuseppe Grezzi a l’Ajuntament de València s’ha pogut veure un alcalde entrar al consistori en bicicleta, com descendeix l’ús de vehicles oficials o com el regidor de mobilitat s’havia proposat fer de València una ciutat, si més no, descongestionada de trànsit. Darrerament ha sigut l’anell ciclista el que ha transfigurat les principals artèries circulatòries de la capital del País Valencià. Que els ciutadans es moguen en bicicleta pel cap i casal és una de les apostes més decisives del govern de La Nau, que ara ha vist com Brussel·les reconeix eixe esforç per la mobilitat urbana sostenible.



La ciutat de València, a més a més, ha rebut una invitació formal a Brussel·les per a entrar a formar part de la 'Cities for Cyclists', una plataforma internacional que té el propòsit d’"establir una xarxa mundial de ciutats que treballen activament per a promoure l'ús de la bicicleta en zones urbanes i fomentar l'intercanvi de coneixements entre aquestes urbs", segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.



El director de la Federació Europea de Ciclistes, Ádám Bodor, ha dit aquest dimarts que el treball que València està realitzant per a "promoure la mobilitat ciclista amb infraestructures de qualitat és una inspiració per a moltes ciutats del seu entorn i de la resta d'Europa" i "és la nova història d'èxit en la implementació de polítiques ciclistes a Espanya", ha apuntat.





València podria participar en el proper congrés mundial de la bici que es celebra a Holanda. Foto: Aj. de València.



Ser membre d’aquesta xarxa internacional pot tenir molts "beneficis" per a la ciutat, segons han explicat, com ara disposar d'un assessorament professional pel que fa a les convocatòries europees de projectes finançats per la Unió Europea, un aspecte que ofereix "un ampli camp de possibilitats per a la ciutat", segons afirmaven les mateixes fonts. Igualment, ser membre de 'Cities for Cyclists' dóna "accés immediat a totes les publicacions i estudis" que es fan sobre l'impacte de la bici en les ciutats, a esdeveniments i conferències i dóna també l'opció d'acollir congressos i reunions que tracten d'aquest sistema de transport no contaminant.



També permetria a la ciutat participar en 'Velocity', el congrés mundial de la bici que se celebra al juny a Holanda. Per tot açò, València està "valorant seriosament" la invitació de sumar-se i poder beneficiar-se de tots els avantatges que açò comporta, segons ha assenyalat el consistori.



Premi europeu



No han sigut tan sols aquestes propostes les que s’han posat damunt de la taula, sinó que el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha arreplegat el reconeixement que fa la Comissió Europea a les autoritats locals que han fet "importants esforços en la promoció de la mobilitat urbana sostenible i que ho van demostrar a l’European Mobility Week" que es va celebrar en 2016.



Grezzi ha dit a Brussel·les que "València està molt orgullosa d'aquest reconeixement públic d'Europa que premia els avanços cap a una millor i més sostenible mobilitat". Un guardó europeu que se suma al premi que ha atorgat el Ministeri de Medi Ambient a la regidoria que dirigeix Grezzi en el marc de la Setmana Espanyola de la Mobilitat. El jurat va concedir una distinció a la capital del Túria per les mesures adoptades per a "calmar el trànsit i promoure les zones per a vianants en el centre de la ciutat".