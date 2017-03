Un detingut a Benetússer per intentar captar combatents per a l’Estat Islàmic

Dimecres, 22 de març de 2017 a les 09:45h

Agents de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional han detingut, aquest dimecres, a Benetússer (l’Horta Sud), un home de 45 anys i d'origen marroquí, però de nacionalitat espanyola, que es dedicava a difondre continguts violents, inicialment a favor d’Al-Qaeda i, actualment, del grup terrorista Estat Islàmic (DAESH). Segons el Ministeri de l'Interior, el detingut era un membre actiu de la 'gihad de la paraula' i les seues activitats proselitistes l’havien convertit en una “amenaça real” contra la seguretat pública, ja que emprava les xarxes socials per a dur a terme un adoctrinament terrorista efectiu.A través de diferents perfils virtuals, amb noms associats a l'època gihadista, va realitzar centenars de publicacions amb continguts terroristes amb la finalitat de captar i reclutar el major nombre de persones per a viatjar a zones de conflicte i dur a terme la 'gihad violenta'.En concret, el detingut va publicar reiteradament missatges sobre ensinistrament en tàctiques de combat i d’enaltiment d'atemptats gihadistes comesos pel DAESH a Europa, Síria i altres països. Principalment insistia en conceptes radicals bàsics, avantsala de qualsevol activitat terrorista: “la gihad és un deure ineludible” i “la imposició de la Sharia, de la lluita i l'acció contra l'enemic”.El detingut es trobava molt integrat en la comunitat musulmana de la seua localitat de residència i desenvolupava les labors d'adoctrinament i captació terrorista a través d'Internet, amb la qual cosa preservava en certa mesura el seu anonimat.Durant la recerca, els agents van constatar l'aparició de totes i cadascuna de les fases típiques del procés de radicalització terrorista: exaltació del victimisme mitjançant la difusió de continguts sobre suposats patiments de la població musulmana, personalització de la culpa, focalització de l’odi cap a la societat occidental en imatges, cerca de la solució en l'autèntica fe, instar els seus seguidors al compliment estricte dels dictats religiosos i, finalment, l'activisme i encoratjar a la comissió d'atemptats terroristes i a l’enaltiment dels que ja s’han dut a terme per DAESH.L'operació, que continua oberta, s'ha desenvolupat sota la supervisió del Jutjat Central d’Instrucció número 1 i la coordinació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional per part de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional i les Brigades Territorials de València i Torrent.Des de 2015, any en el qual el Ministeri de l'Interior va elevar a 4 el Nivell d'Alerta Antiterrorista (NAA), les Forces i Cossos de Seguretat han detingut un total de 195 terroristes gihadistes.