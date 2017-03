Un detingut a Benetússer per intentar captar combatents per a l’ISIS

Dimecres, 22 de març de 2017 a les 16:15h

L’home, de 45 anys i origen marroquí, publicava, a través de diferents perfils virtuals, continguts terroristes amb la finalitat de captar i reclutar persones per a dur a terme la 'gihad violenta'

El detingut constituïa una “amenaça real” contra la seguretat pública, ja que emprava les xarxes socials per a dur a terme un adoctrinament terrorista efectiu.

RedactaVeu / Agències / Benetússer / Madrid



Agents de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional han detingut, aquest dimecres, a Benetússer (l’Horta Sud), un home de 45 anys i d'origen marroquí, però de nacionalitat espanyola, que es dedicava a difondre continguts violents, inicialment a favor d’Al-Qaeda i, actualment, del grup terrorista ISIS. Segons el Ministeri de l'Interior, el detingut era un membre actiu de la 'gihad de la paraula' i les seues activitats proselitistes l’havien convertit en una “amenaça real” contra la seguretat pública, ja que emprava les xarxes socials per a dur a terme un adoctrinament terrorista efectiu.



A través de diferents perfils virtuals, amb noms associats a l'època gihadista, va realitzar centenars de publicacions amb continguts terroristes amb la finalitat de captar i reclutar el major nombre de persones per a viatjar a zones de conflicte i dur a terme la 'gihad violenta'.



La policia regira durant 5 hores el domicili del detingut



La policia espanyola ha registrat durant més de cinc hores el domicili de l’home detingut per intentar captar combatents per a l’ISIS amb la difusió de missatges gihadistes a les xarxes socials. Els agents han escorcollat el domicili en companyia del detingut i s’han endut caixes i material informàtic. Posteriorment, l’home ha estat introduït en un cotxe de la policia i traslladat a les dependències policials.



L’escorcoll ha provocat l’expectació dels veïns del grup d’habitatges Mare de Déu dels Socors, que han increpat el detingut quan ha eixit custodiat pels agents de la policia.





Foto: José Soler (ACN).



Missatges sobre ensinistrament en tàctiques de combat i atemptats



En concret, el detingut va publicar reiteradament missatges sobre ensinistrament en tàctiques de combat i d’enaltiment d'atemptats gihadistes comesos pel DAESH a Europa, Síria i altres països. Principalment insistia en conceptes radicals bàsics, avantsala de qualsevol activitat terrorista: “La gihad és un deure ineludible” i “la imposició de la Sharia, de la lluita i l'acció contra l'enemic”.



El detingut es trobava molt integrat en la comunitat musulmana de la seua localitat de residència i desenvolupava les labors d'adoctrinament i captació terrorista a través d'Internet, amb la qual cosa preservava en certa mesura el seu anonimat.



Durant la recerca, els agents van constatar l'aparició de totes i cadascuna de les fases típiques del procés de radicalització terrorista: exaltació del victimisme mitjançant la difusió de continguts sobre suposats patiments de la població musulmana, personalització de la culpa, focalització de l’odi cap a la societat occidental en imatges, cerca de la solució en l'autèntica fe, instar els seus seguidors al compliment estricte dels dictats religiosos i, finalment, l'activisme i encoratjar a la comissió d'atemptats terroristes i a l’enaltiment dels que ja s’han dut a terme per ISIS.



L'operació s'ha desenvolupat sota la supervisió del Jutjat Central d’Instrucció número 1 i la coordinació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional per part de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional i les Brigades Territorials de València i Torrent.



Des de 2015, any en el qual el Ministeri de l'Interior va elevar a 4 el Nivell d'Alerta Antiterrorista (NAA), les Forces i Cossos de Seguretat han detingut un total de 195 terroristes gihadistes.





En concret, el detingut va publicar reiteradament missatges sobre ensinistrament en tàctiques de combat i d’enaltiment d'atemptats gihadistes comesos pel DAESH a Europa, Síria i altres països. Principalment insistia en conceptes radicals bàsics, avantsala de qualsevol activitat terrorista: “La gihad és un deure ineludible” i “la imposició de la Sharia, de la lluita i l'acció contra l'enemic”.El detingut es trobava molt integrat en la comunitat musulmana de la seua localitat de residència i desenvolupava les labors d'adoctrinament i captació terrorista a través d'Internet, amb la qual cosa preservava en certa mesura el seu anonimat.Durant la recerca, els agents van constatar l'aparició de totes i cadascuna de les fases típiques del procés de radicalització terrorista: exaltació del victimisme mitjançant la difusió de continguts sobre suposats patiments de la població musulmana, personalització de la culpa, focalització de l’odi cap a la societat occidental en imatges, cerca de la solució en l'autèntica fe, instar els seus seguidors al compliment estricte dels dictats religiosos i, finalment, l'activisme i encoratjar a la comissió d'atemptats terroristes i a l’enaltiment dels que ja s’han dut a terme per ISIS.L'operació s'ha desenvolupat sota la supervisió del Jutjat Central d’Instrucció número 1 i la coordinació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional per part de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional i les Brigades Territorials de València i Torrent.Des de 2015, any en el qual el Ministeri de l'Interior va elevar a 4 el Nivell d'Alerta Antiterrorista (NAA), les Forces i Cossos de Seguretat han detingut un total de 195 terroristes gihadistes.