Asp aposta per l’esport i la vida saludable amb la celebració de la Ciclovia de la Primavera

La localitat d’Asp aposta per l’esport i, per això, està preparant la celebració de la Ciclovia de la Primeravera. L’esdeveniment tindrà lloc el pròxim 26 de març al voltant del parc del Doctor Calatayud i serà ja la 37a edició d'aquesta activitat organitzada per les regidories de Trànsit i d'Esports de l'Ajuntament d'Asp.Des de les deu del matí i fins a les dos de la vesprada, els carrers del cèntric parc aspenc es convertiran en un circuit sense trànsit motoritzat per a deixar pas a totes aquelles persones que hi vagen a passejar, a muntar en patinet o en bicicleta i a gaudir d'un diumenge en família de forma saludable.Com és habitual, en la part central del parc s'instal·laran matalassos inflables per a la diversió dels més xicotets el primer diumenge de la primavera de 2017.Des de l’Ajuntament, a més, es recorda que s’ha d’avançar l'hora dels rellotges la nit anterior per a despertar-se amb temps i aprofitar al màxim la Ciclovia aspense.