Llibertat provisional sense fiança per a Paco Sanz, l'home dels 2.000 tumors

Dimecres, 22 de març de 2017 a les 10:00h

La magistrada titular del Jutjat d'Instrucció número 53 de Madrid ha acordat la posada en llibertat provisional sense fiança per a Francisco Sanz, l'home detingut per utilitzar, presumptament, els diners que recaptava per a tractar-se d'una malaltia que assegurava que li havia provocat 2.000 tumors per a altres finalitats , segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) en un comunicat.Com a mesura cautelar, mentre continua la tramitació de les diligències de recerca del procediment, la magistrada ha acordat la retirada del passaport de l'acusat, per la qual cosa no podrà eixir del territori nacional. A més, li ha imposat l'obligació d'acudir a signar a la seu judicial cada quinze dies durant tot el temps que dure la instrucció judicial. La magistrada ha adoptat aquesta decisió després de comprovar que l'investigat té domicili conegut i arrelament familiar.Francisco Sanz va ser detingut el passat 8 de març en la localitat de la Pobla de Vallbona (el Camp de Túria). Els agents de la Policia Nacional van detenir també els seus pares, als quals se’ls atribueixen delictes de blanqueig de capitals, estafa i apropiació indeguda.En les xarxes socials, Francisco Sanz sol·licitava ajuda per a rebre tractament perquè assegurava que patia la síndrome de Cowden des de feia anys. “Aquesta malaltia m'ha generat prop de dos mil tumors. No obstant açò, intente fer el meu dia a dia el més normal possible. He esgotat els meus recursos i els de la meua família per a pagar el tractament. Les autoritats m'ignoren”, proclamava en el seu compte de Facebook. D'igual manera, demanava ajuda a través de missatges a un número de telèfon i de la web www.ayudapcasosanz.com . Així mateix, l'Associació Paco Sanz per a la Recerca de la Síndrome de Cowden Espanya oferia a col·legis, col·lectius d'empreses, hospitals o grups xarrades sobre superació “i mai donar-te per vençut davant els problemes de la vida”.Sanz va començar a aparèixer en els mitjans de comunicació en 2011 per a explicar la seua història com a afectat per la síndrome de Cowden, una malaltia genètica que li ha provocat més de 2.000 tumors en tot el cos. Ja en aquestes dates explicava que, davant la falta de solucions a l’Estat espanyol, va decidir anar-se’n als Estats Units per a participar en un assaig clínic amb rapamicina i demanava ajuda per al tractament perquè no tenia diners i havia hagut de vendre, fins i tot, la seua casa.