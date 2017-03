Almassora incrementa un 20% l'import de les ajudes per a esportistes individuals i per a parelles

Dimecres, 22 de març de 2017 a les 10:45h

L'Ajuntament d'Almassora modificarà les bases reguladores de les ajudes per a esportistes individuals i per a parelles amb l'objectiu d'incorporar algunes millores per als beneficiaris, com l'increment d'un 20% en la quantitat màxima (fins a 1.200 euros) que els atletes rebran pels seus mèrits i assoliments esportius. Així mateix, la convocatòria per a l'any 2017 permetrà que aquells esportistes que destaquen en les seues disciplines puguen acollir-se a les subvencions encara que pertanyen a clubs locals.Una altra de la novetats destacades és la major rellevància que aquest barem donarà als resultats esportius de la temporada. Els candidats podran obtenir un màxim de 100 punts, dels quals el 50% seran els resultats esportius reconeguts per les corresponents federacions en campionats mundials, europeus, nacionals i autonòmics. Un altre 30% serà concedit en funció de la distància dels desplaçaments que realitzen per a competir. Segons si la disciplina practicada és o no olímpica podran rebre fins a 5 punts i els atletes d'elit dels diferents nivells reconeguts pel Consell Superior d'Esports i per la Conselleria d'Esport obtindran fins a 15 punts.El regidor d'Esports, Xavier Trenco, ha assegurat que aquestes ajudes són "un reconeixement al treball, a l'esforç i al talent dels esportistes locals" i "un impuls perquè continuen competint al més alt nivell". Trenco ha destacat que "la creació d'aquestes bases suposa un exercici de transparència en la concessió de subvencions amb fons públics, un aspecte que hem treballat a fons en les dues últimes convocatòries"Per tal de facilitar al màxim els tràmits als esportistes, el Servei Esportiu Municipal (SEM) ha elaborat unes plantilles per a la justificació dels diferents requisits, les quals seran penjades en la web municipal. Els candidats hauran d'elaborar una memòria de les activitats de la temporada 2015/16, un pressupost de la present temporada i certificar la possessió d'una llicència federativa.Les bases elaborades pel consistori també especifiquen aquelles despeses que seran considerades com a subvencionables, que inclouen aspectes com el material esportiu, les factures de serveis professionals com els prestats per entrenadors o per assistència sanitària, a més dels viatges, dietes, desplaçaments i allotjaments.Tota la documentació acreditativa dels requisits per a la concessió de les subvencions haurà de pertànyer a la temporada 2015/16 o a l'any 2016 i ser presentada en el Servei Esportiu Municipal (SEM) abans del 15 de novembre d'enguany. Per a optar a les ajudes, els candidats hauran d'obtenir un mínim de 30 punts segons el barem establert. El termini per a la sol·licitud de les ajudes finalitzarà passats trenta dies hàbils des de la publicació del decret d'Alcaldia amb les bases de les ajudes en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).