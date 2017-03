Almassora renova els compromisos per garantir el subministrament energètic a tots els veïns

Dijous, 23 de març de 2017 a les 00:00h

L’alcaldessa Susana Nicolau confirma els acords subscrits amb les empreses, gràcies als quals el consistori ha evitat prop de 40 talls d'electricitat, aigua i gas

Signatura del conveni.

Foto: Ajuntament Almassora







RedactaVeu / Almassora.



L'Ajuntament d'Almassora ha afermat el seu compromís amb la protecció contra la pobresa energètica amb la renovació dels acords subscrits durant el passat exercici amb les companyies subministradores. Aquest tràmit permetrà al consistori garantir el servei d'aigua, electricitat i gas a aquells veïns que reben ajudes socials per la seua situació de vulnerabilitat, un procediment que ja s'ha activat per a evitar talls en fins a 39 ocasions des que va començar la col·laboració.



Aquesta setmana, l'alcaldessa, Susanna Nicolau, i el delegat de Vendes i Operacions a València i Múrcia de Gas Natural Fenosa, Ismael Jarque, han signat el nou conveni que assegura la comunicació constant entre la companyia i els Serveis Socials del municipi davant qualsevol situació d'impagament. D'aquesta manera, els funcionaris municipals podran confirmar si es tracta d'un veí que rep assistència i procedir a paralitzar el tall si atén a circumstàncies socials. La signatura d'aquest acord suposa l'últim pas per a la renovació de tots els acords, que va començar fa unes setmanes amb la confirmació del compromís entre el consistori i Iberdrola, a través del seu delegat comercial al País Valencià, Joaquín Longares, i al qual també s'ha sumat FACSA.



“Aquest equip de govern ha aconseguit implantar un pla integral per a garantir a totes les llars d'Almassora el dret a disposar d'un servei bàsic i fonamental”, ha manifestat l'alcaldessa, qui ha afegit que “els quasi 40 talls que hem evitat són un èxit del procediment dissenyat pels funcionaris municipals i els representants de les companyies, que han posat totes les facilitats disponibles al nostre abast”.





La regidora de Serveis Socials, Diana Belliure, s'ha sumat a aquest agraïment i ha recordat els esforços administratius que ha realitzat el consistori. “Hem creat unes bases específiques per a regular aquestes ajudes i hem diferenciat els fons en el pressupost municipal perquè siguen fàcilment identificables i la seua justificació siga, fins i tot, més clara”, ha explicat l'edil. Belliure també ha encoratjat els veïns que ho necessiten a adreçar-se a Serveis Socials per tal de demanar informació sempre que tinguen dificultats per fer front al pagament.



Cal recordar que l'equip de govern va crear una partida específica per combatre la pobresa energètica en el pressupost municipal per a l'exercici de 2017, que va ser dotada amb 27.775 euros. Així mateix, el departament de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Almassora va publicar el passat mes de gener unes normes reguladores que especificaven les condicions que han d'acreditar els veïns que les sol·liciten. D'aquesta manera se simplifica la tramitació i les ajudes arriben a les llars més necessitades en un menor termini de temps.