Pelayo i Guadassuar acolliran les semifinals de la Lliga amb uns enfrontaments ja decidits

Dimecres, 22 de març de 2017 a les 12:00h

L'equip de Soro III s'enfrontarà al de Santi a Pelayo, mentre que el de Genovés II jugarà contra el de Pere Roc II en Guadassuar

Els semifinalistes junt a Fredi i Daniel Sanjuán

Foto: Ulisses Ortiz URL curta



Etiquetes

Pilota valenciana, XXVICircuitEiC



PilotaVeu / València.



La seu de Bankia a València va servir ahir d’escenari per a sortejar en quins trinquets es jugarà cada semifinal. Una de les opcions era Pelayo i Vila-real, i l'altra, Guadassuar i Pedreguer. Amb aquest acte, l’entitat financera mostrava el seu patrocini per al que resta de campionat.



Al sorteig van acudir puntuals els tres integrants de l’equip de València, Santi de Silla, Santi de Finestrat i Nacho. Després d’ells hi van arribar Genovés II, Dani, Soro III i Javi. En l’acte van intervenir Fredi, representant Val Net; Sebastià Giner, coordinador de pilota valenciana de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports; José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana, i Miguel Capdevila, director territorial de Bankia a València.



Després d’anunciar el compromís de Bankia per a patrocinar la fase final del Circuit d’Escala i Corda, es va celebrar el sorteig de les seus que albergaran les semifinals. L’atzar va decidir que a Pelayo i Vila-real es jugue la semifinal entre Soro III i Javi i el trio de Santi de Silla, Santi de Finestrat i Nacho. L’altra semifinal, que la disputen Genovés II, Dani i Carlos contra Pere Roc II, Fèlix i Monrabal, es jugarà a Guadassuar i Pedreguer. En cas de necessitar una tercera partida es jugaria en ambdós casos al trinquet de Vilamarxant.





El sorteig ha deixat diferents sensacions entre els equips. Foto: Ulisses Ortiz



Només saber el resultat del sorteig, Soro III i Javi van declarar que no tenien preferència per cap de les dues opcions, encara que tenen “més tocat Pelayo que Pedreguer” i això, en paraules de Javi “potser siga un avantatge”. Els seus contrincants, Santi de Silla, Santi de Finestrat i Nacho, sí que preferien els trinquets que no els van tocar, però amb una visió positiva van afirmar que buscarien els espais per fer mal a la parella. Genovés II i Dani, per la seua banda, van mostrar certa satisfacció amb els trinquets que els van tocar, ja que els prefereixen lleugerament.



Primeres semifinals a Pelayo i Guadassuar

Pelayo encetarà dissabte les semifinals amb el duel entre Soro III i Javi i l’equip de Santi de Silla, Santi de Finestrat i Nacho. Diumenge, a Guadassuar, es disputarà l’altra semifinal entre el trio de Genovés II, Dani i Carlos i el de Pere Roc II, Fèlix i Monrabal. Tot a punt per a les semifinals de la XXVI Lliga Professional d’Escala i Corda.





La presentació va ser a la seu de Bankia de València. Fotografia: Ulisses Ortiz