Genovés II i Dani s'enduen un Trofeu Magdalena molt emotiu en un trinquet ple de gom a gom

Dimecres, 22 de març de 2017 a les 14:15h

Pep Gimeno 'El Botifarra' va animar als asistents amb un concert abans de l'homenatge a Dani i la partida de festes



PilotaVeu / Castelló de la Plana.



El trinquet de Castelló de la Plana es va plenar a vessar per acollir un dels actes de pilota realitzats durant les Festes de la Magdalena. Es tractava d’un homenatge a Dani de Benavites (qui s’acomiadarà professionalment dels trinquets en acabar la Lliga Professional) amb un concert de Pep Gimeno ‘El Botifarra’ i una posterior partida a escala i corda entre jugadors de primer nivell, i sempre per acomiadar Dani, que va disputar la seua última partida al trinquet de la ciutat de la Plana Baixa.



Els trinquets comencen a fer-se servir per barrejar cultura amb pilota. Així, els presents al trinquet, ahir, van poder gaudir de l’actuació de Pep Gimeno ‘El Botifarra’, amb un ambient espectacular i també poc habitual, marcat per l’assistència de gent que mai havia estat a un trinquet. El més de mig miler d’assistents va entonar les cançons del cantautor valencià i va fer que el trinquet ressonara amb força.





Concert del Botifarra. Foto: Ivan Torres



Després del concert, es va realitzar l’acte d’homenatge a Dani amb el lliurament d’un quadre de record per part del Club Pilotari de Castelló, així com amb altres reconeixements com el que li va voler fer Enric Morera, president de les Corts Valencianes o el de l’Ajuntament de Castelló, de la mà d’Enric Porcar. A banda, per descomptat, de l’ovació a un dels millors mitgers de la història per part d’un públic entregat que tenia ganes de veure’l jugar per darrera vegada.



La partida la van disputar l’equip de roig format per Genovés II i Dani contra el de blau, format per Pablo de Borriol, Jesús i Bueno. Va ser una final de Trofeu Magdalena molt renyida fins a la igualada a 30 tants, on cadascú anava guanyant els seus jocs. La partida va ser molt dura i, els quinzes, molt disputats.



Tanmateix, a partir d'eixe parcia, el trio no va poder aguantar l'empenta de la parella i la partida va estar dominada per Genovés II i Dani amb total superioritat, ja que van guanyar els sis jocs següents de forma consecutiva. La victòria, per tant, per a Genovés II i Dani, que van superar Pablo de Borriol, Jesús i Bueno pel resultat de 60-30.



Per continuar amb la festa, el dia 22 de març, dimecres, a partir de les 16 hores, al carrer de Gràcia i Asarau, tornarà a rodar la pilota. Se celebrarà el ‘III Encontre entre Centres d’Atenció a Persones amb Malaltia Mental’, on participaran els centres del CRIS i Centre de Dia Acova (València), CRIS i Centre de Dia Sant Pau (València), CEEM San Lorenzo de Brindis (Massamagrell), CEEM Bétera, CRIS La Vall d'Uixó i CRIS Creu Roja, Habitatges Tutelats Castelló.



Paral·lelament, en una altra pista, l'Escola Municipal de Pilota muntarà un taller d’iniciació al raspall per als xiquets i xiquetes. Tot seguit, i per concloure els actes de les Festes de Magdalena en tot allò referent a la pilota, es jugarà la tradicional partida d’exhibició de galotxa entre pilotaris de Castelló, Xilxes i Borriana.





El president de les Corts, Enric Morera, també va acudir a la partida. Foto: Ivan Torres