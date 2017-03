La mentida, protagonista de les jornades ‘Mentisc, per tant existisc’

Dijous, 23 de març de 2017 a les 00:00h

“Aprofundir en la mentida, estudiar-la, trobar el seu sentit, explorar els seus efectes i descobrir la influencia que té en els diferents àmbits culturals”. Aquest és, en paraules de Vicente Cortés, l’objectiu de les Jornades ideades per ell, ‘ Mentisc, per tant existisc ’, que es duran a terme aquest dijous i divendres, dies 23 i 24 de març, en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València.La idea d’aquestes jornades, d’entrada gratuïta i en què l’únic requisit per accedir-hi és contar una mentida, va sorgir de la ment del contacontes Vicent Cortés fa 10 anys, després de llegir el llibre El Círculo de Los Mentirosos −del guionista de Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière−, si bé no la va desenvolupar fins fa dos anys. Ara, després de fer-li la proposta al vicerector de Cultura de la Universitat de València, la idea es fa realitat.“La lectura d’eixe llibre em va obrir la ment. Les mentides formen part de la literatura, de la vida en general”, explica Cortés, qui preguntat sobre què pretén amb l’organització de les jornades respon que el que cerca és “conèixer més les possibilitats que la mentida ofereix a les nostres vides”. “Gràcies a la mentida –continua− les vides són més variades, més interessants. La mentida obri moltes portes. Les cançons són mentides boniques, l’art no existiria sense engany. La mentida obri espais de reflexió”, assegura.Les activitats de les jornades ‘Mentisc, per tant existisc’ començaran aquest dijous, dia 23, a les 18.45 hores, a l’Aula Magna de la Nau. Després de la mentida del públic assistent, l’ideòleg de les jornades, Vicente Cortés, presentarà els dos vessants de l'assumpte: la mentida com a reflexió i debat i la mentida com a espectacle i diversió. A les 19.30 hores començarà el debat ‘Entre Mentiras’ amb les intervencions de la periodista Lola Bañón, el psicòleg clínic Manuel Ramos i l’arquitecte i escriptor Rafael Rivera.Segons subratlla Vicente Cortés, natural de Figueroles de Domenyo, poble dels Serrans en què vivia un home conegut com el “Mentida fresca”, i dedicat des de fa 33 anys al món del contacontes, “l’art és una mentida que diu la veritat”.Estem en un món mentider?, li preguntem a Cortés. I ell respon amb un “clar”, ja que “tots soms mentiders”. “Hi ha estudis que confirmen que tots mentim tots els dies i que escoltem fins a 200 mentides cada jornada”, assegura. Com a exemple, posa la típica pregunta de “com estàs?”, a la qual “solem respondre que bé, quan la processó va per dins ”. L’ideòleg d’aquestes curioses jornades destaca que des de xiquets “tos aprenem a mentir”. I va més enllà en afirmar que “els xiquets es fan majors com més prompte aprenen a dir mentides”. Pel que fa a la pitjor mentida, Cortés ho té molt clar: “Les pitjors són les veritats a mitges, que són les que utilitzen els polítics”.