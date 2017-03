L’expresident Camps i González Pons compareixeran en la investigació sobre Ciegsa

Dimecres, 22 de març de 2017 a les 14:00h

La comissió de recerca de les Corts analitzarà els sobrecostos en les obres de construcció de centres educatius, calculats en més de 1.000 milions d'euros

Les compareixences dels exconsellers d’Educació i d’Economia del PP en les Corts, juntament amb la de l’excap del Consell tindran lloc els dies 28 d’abril i 22 i 8 de maig, respectivament.

EP / València



L'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, l’exconseller d'Educació i actual eurodiputat del PP Esteban González Pons i l’exconseller d'Economia i Hisenda Gerardo Camps són alguns dels noms que han sigut citats per a comparèixer en la comissió de recerca de l'empresa pública Ciegsa en les Corts Valencianes. Així consta en el pla de treball presentat per PSPV, Compromís, Podem i C’s, que ha sigut aprovat per aquests quatre grups i rebutjat pel PP, que hauria presentat un pla alternatiu.



Les compareixences d'aquest primer període, que comprèn fins al mes de juliol, començaran el 10 d'abril, i el dia 28 d'aquest mateix mes serà el torn de González Pons, mentre que el 8 de maig hi compareixerà Francisco Camps i, el 22 de maig, Gerardo Camps.



La comissió, que analitzarà la gestió realitzada en aquesta empresa pública i, concretament, els sobrecostos calculats en més de 1.000 milions d'euros en les obres de construcció de centres educatius, es reunirà cada 15 dies, els dilluns, amb quatre compareixents per sessió.



Entre els citats estan també l'exsíndic major de Comptes Rafael Vicente Queralt i Andrés Perelló, així com Ana Noguera, Manuel Broseta Dupré, Javier García Liberós, Luis Grau, Carlos Turró, Alejandro Serra, Guillermo Orozco, Núria Genís, José Luis Gisbert, Ángeles Asensi o Juan Manuel López Mira. Sobre la resta de compareixents, els quatre grups proposen en el pla de treball que una vegada es conega el calendari del pròxim període de sessions de les Corts, que començarà després de l'estiu, s’acorden les dates en què han d'acudir a la comissió.



El PP havia proposat que la comissió es reunira dues vegades a la setmana quan hi haguera ple i tres en cas de no haver-ne per a donar-li un “ritme dinàmic” i demanava la compareixença de tots els extraballadors i actuals treballadors de Ciegsa, així com dels funcionaris i exfuncionaris de la Conselleria d'Educació, membres del consell d'administració de Ciegsa, exgerents i gerent de l'empresa, constructors, l'exsíndic major de Comptes, exinterventors, exalts càrrecs de la Generalitat, exconsellers i expresidents de la Generalitat. Tot açò havia de concloure el 12 de maig a un ritme de sis compareixences per dia.



Des de Podem, Sandra Mínguez ha retret als populars la seua falta de concreció en les peticions de compareixences i ha assegurat que la resta de grups s'han pres aquest assumpte d'una forma “més seriosa, més professional i han ordenat les compareixences amb un criteri lògic”, mentre el socialista Alfred Boix ha qüestionat el ritme “frenètic” que proposaven i ha assegurat que el document dels quatre grups té “major rigor” per a aclarir l'ocorregut en Ciegsa.



Després dels retrets de la resta de grups al PP en considerar que els seus recursos han retardat tot el procés, el diputat del PP José Juan Zaplana ha negat aquest extrem: “No l'han retardat gens ni miqueta perquè no s'han resolt, l'han retardat vostès”. A més, ha preguntat si s'ha sol·licitat una ampliació del termini perquè entenen que aquesta comissió “està extingida fa tres dies”.



Sobre aquest tema, la diputada de Compromís Belén Bachero ha explicat que davant l'elevat nombre de comissions de recerca es va acordar no constituir-ne de noves fins que finalitzen les que estan ja en marxa, per la qual cosa entén que els terminis no s'han incomplit, sinó que s’han paralitzat.



També la diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura ha criticat la “paradoxa” que el PP vulga ara “recuperar el considerable retard” quan la comissió “no ha avançat per circumstàncies que ja coneixen”, i Bachero ha acusat els populars de voler “ventilar-se la comissió en dos mesos” per a veure si “no s'investiga massa”.