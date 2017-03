El govern del PP tala per decret una palmera protegida de Benidorm

Dijous, 23 de març de 2017 a les 00:00h

El govern municipal de Benidorm ha decidit per decret talar una palmera de vint metres d’alçària i protegida per la Llei de Patrimoni Arbori Monumental de la Generalitat. La decisió sobre aquests exemplars correspon al ple, però per qüestions d’urgència el PP ha pres aquesta decisió de manera unilateral, segons denuncia el regidor de Compromís i portaveu de Compromís Los Verdes, Josep Bigorra.Bigorra ha criticat aquesta decisió, que se suma a nombroses tales autoritzades per l’Ajuntament de Benidorm en 2017, i ha recordat la moció del grup municipal per conservar i senyalitzar els arbres monumentals i significatius de Benidorm, que serà votada en el pròxim ple. La Llei de Patrimoni Arbori Monumental de la Generalitat de 19 de maig de 2016 protegeix de manera genèrica els exemplars de 350 anys d’edat, els de 30 metres d’alçària, els de sis metres de perímetre de tronc, aquells amb 25 metres de diàmetre major de la copa i, en el cas de les palmeres, les que facen més de dotze metres d’alt.Aquesta última situació és el cas de la palmera situada a la confluència del carrer de Girona amb l’avinguda d’Europa, que té més de vint metres d’alçària i, per tant, es considera un arbre protegit. Segons l’informe que acompanya el decret de tala del govern, havia perdut verticalitat i podria suposar un perill i d’ací la decisió d’eliminar aquest exemplar.El regidor Josep Bigorra no posa en dubte que cal vetlar per la seguretat dels vianants, però es pregunta si, “en lloc de procedir a la tala indiscriminada d’un exemplar protegit, no es podria apuntalar amb un sistema de subjecció i així no haver de carregar-se la palmera”. A banda, critica les formes del govern local, “que una vegada més actua sense consens i aprova per decret qüestions que, d’acord a la llei, li correspondrien al ple”. A més, considera “surrealista” que el ple del pròxim dilluns s’haja de posicionar sobre la tala d’aquesta palmera “quan el govern ja l’haurà tallada”.Aquesta és una de les actuacions de tala que el govern local ha autoritzat durant el 2017: de pins, xiprers i altres arbres en diferents partides i carrers. A Josep Bigorra li crida l’atenció que tots els decrets d’enguany sobre aquests treballs “han acabat sempre amb la tala de l’exemplar”.Bigorra ha recordat que Compromís Los Verdes ha registrat una moció que es debatrà en el pròxim ple per revisar i actualitzar el catàleg d’arbres monumentals i significatius de Benidorm per dotar cada exemplar de mesures de protecció concretes i assenyalar el o els responsables d’aquesta conservació.A més, també es pretén que l’Ajuntament de Benidorm senyalitze els exemplars a fi de conèixer el nom de l’espècie, particularitats vegetals de l’exemplar, edat aproximada de l’arbre i els motius pels quals es considera monumental o significatiu.“Volem conservar el nostre patrimoni natural, conscienciar respecte de la seua protecció, fer-lo atractiu per a les veïnes, veïns i visitants i evitar actuacions indiscriminades com la realitzada pel govern local”, ha conclòs.