Un valencià representarà Espanya en la Societat Internacional de Musicologia

El professor de la UV, Andrea Bombi, es converteix en el primer investigador del país que forma part de la direcció

La selecció d’Andrea Bombi demostra que els qui treballen 'en aquest camp tindran resultats i ressò internacional'.

Sixto Ferrero / València.



El musicòleg i professor de la Universitat de València, Andrea Bombi, ha sigut l’escollit per representar l’Estat espanyol en la Societat Internacional de Musicologia (IMS per les seues sigles en anglès), en el congrés que s’està celebrant a Tòquio. Bombi succeeix en el càrrec Álvaro Torrente, professor de la Universitat Complutense de Madrid.



L’investigador, que formarà part de la direcció per un període de cinc anys, representarà la recerca musicològica de tot l’estat. El fet que per primera vegada un musicòleg valencià tinga aquesta responsabilitat, posa de relleu la realitat acadèmica de la disciplina al País Valencià, on ara per ara no es pot estudiar cap grau, màster o curs de doctorat en cap universitat valenciana, ni pública ni privada. No obstant això, la disciplina científica al voltant de la música es pot cursar als conservatoris superiors valencians, el problema és que “no hi ha recerca musicològica”, lamenta Bombi. “No són institucions d’investigació —continua Bombi—, no tenen recursos humans ni diners per fer recerca”.



Organitzadors del Congrés Interseccions, amb el conseller d'Educació. Andrea Bombi (dreta). Foto: UV.



La Universitat Catòlica Sant Vicent Màrtir de València va comptar amb una llicenciatura en Musicologia, un privilegi concedit pel govern de Francisco Camps, però que ha deixat de funcionar. Encara que els conservatoris superiors valencians fan el que poden, que l’Associació Valenciana de Musicologia (AVAMUS) munta jornades anuals i que diverses institucions donaren suport al Congrés Interseccions, al panorama musicològic al País Valencià és complicat cursar estudis universitaris de musicologia. La realitat és que molt alumnes es veuen abocats a desplaçar-se a La Rioja o a Madrid. “Això, per a una disciplina com aquesta que vol ser acadèmica és un problema seriós”, reconeix Bombi, ja que el que urgeix és “com a mínim conèixer tots els qui estan fent recerca i tindre una reciprocitat”.



Professor d’italià



La trajectòria investigadora d’Andrea Bombi avala la seua elecció. Ha publicat diverses investigacions al voltant de la música en el segle XVII al País Valencià. En 2012, l’Institut Valencià de la Música editava Entre tradició i modernitat: l’italianisme musical a València (1685-1738), un llibre on l’investigador treia a la llum com començaren a funcionar les primeres representacions públiques d’òpera a València i quina rebuda tingué en la societat, així com posar sobre la taula el paper que jugà l’aristocràcia urbana en el mecenatge de l’època.





Taula final del congrés Interseccions (Andrea Bombi, segon per la dreta) Foto: Ferran Escrivà.



Tot i ser un musicòleg de prestigi i reconegut internacionalment, Bombi exerceix com a docent de Llengua i Literatura Italiana, però, la seua recerca està dins de l'àmbit musicològic. Una realitat compartida amb pràcticament tots els investigadors universitaris, perquè “els investigadors en musicologia, no fan classes de música ni res semblant. En el millor dels casos fan didàctica de la música”.



L’IMS, el màxim òrgan



La Societat Internacional de Musicologia és l’òrgan de referència pel que fa a la disciplina. Celebra el seu congrés cada lustre quan es renoven tots els càrrecs, entre els quals es troba el Directori —del qual forma part l’investigador valencià— que es reuneix de manera anual.



La tria dels responsables es fa per quotes. És a dir, segons els socis de cada país que pertanyen a la institució. D’aquesta manera, a l’Estat espanyol li corresponia un càrrec, mentre que a països com els EUA o Alemanya li’n corresponen dos. No cal ser nascut al país a què es representa, sinó que la tasca investigadora ha de tenir lloc en eixe territori.



Els socis van triar, entre les dues candidatures presentades des de l’Estat, que Andrea Bombi siga el primer valencià en representar la musicologia de l’Estat espanyol en l’IMS.