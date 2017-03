El Consell redueix a 44 dies el temps que tarda a pagar els proveïdors

Dimecres, 22 de març de 2017 a les 17:45h

Soler reclama un avançament de la liquidació del 2015, retinguda pel Govern espanyol fins al juliol

El conseller d'Hisenda, Vicent Soler i la secretària autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando, amb el ministre de Foment, Cristóbal Montoro.

El Consell va reduir al gener un 20% el període mitjà de pagament als proveïdors, fins als 44,30 dies, 15,60 dies menys que al desembre, segons han informat fonts de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. El conseller, Vicent Soler, ha exigit al ministre del ram, Cristóbal Montoro, un avançament del 80% de la liquidació de l'any 2015: és a dir, la part dels ingressos d'IRPF i IVA recaptats l'any passat corresponent a les comunitats que el Ministeri d'Hisenda reté fins al mes de juliol.



L'import de la liquidació del 2015 del País Valencià ascendeix als 1.538 milions d'euros i la proposta del Consell és que l'Estat pague 1.200 milions abans del mes de juny, repartits en diverses mensualitats. "Sense aquesta calendarització de la liquidació i del Fons de Liquiditat Autonòmic extraordinari, el període mitjà de pagament a proveïdors pot pujar en qualsevol moment", ha assegurat Soler.



Al seu parer, "no té sentit que es perjudique" els proveïdors de la Generalitat mentre el Govern espanyol reté fins al juliol la liquidació. Soler ha recordat que el problema de fons és "l'infrafinançament que pateixen la Comunitat Valenciana i Múrcia" i ha reclamat una solució urgent "perquè els ciutadans no en patisquen les conseqüències".



El temps mitjà que tarda el Consell a pagar els proveïdors és el més baix des de juny del 2015, quan es va situar en 38,01 dies. En aquell moment, la reducció del termini es va aconseguir gràcies a una transferència de 2.234 milions del FLA injectats pel Govern espanyol. Al març d'aquell any, el període mitjà de pagament va arribar als 99,07 dies.